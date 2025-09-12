Condenação de Bolsonaro, a descida de skate na rampa do CAFF, o desempenho da Seleção Brasileira

Ficou comprovado pela PGR que Jair Messias Bolsonaro praticou os crimes imputados a ele na condição de líder da organização criminosa.
CÁRMEN LÚCIA
Ministra do STF, em voto que definiu a condenação do ex-presidente e de outros sete réus por tentativa de golpe de Estado.
Concluo, assim, pela incompetência absoluta do STF para o julgamento desse processo.
LUIZ FUX
Ministro do STF, avaliando que o processo sobre a trama golpista deveria ser julgado na primeira instância.
Vamos para cima enfrentar essa rampa gigante mais uma vez.
SANDRO DIAS
O skatista conhecido como Mineirinho se manifestou a respeito da descida do prédio do centro administrativo do Estado.
Charlie foi um gigante de sua geração, um defensor da liberdade.
DONALD TRUMP
Presidente dos Estados Unidos, sobre o assassinato do influenciador digital Charlie Kirk, que era ligado à direita norte-americana.
Nunca estivemos tão perto de um conflito armado desde a Segunda Guerra Mundial.
DONALD TUSK
Primeiro-ministro da Polônia, após o país abater drones supostamente russos que ingressaram no espaço aéreo do país.
É um dia histórico. O Presídio Central era uma vergonha nacional.
EDUARDO LEITE
Governador do RS fala sobre a inauguração da nova Cadeia Pública de Porto Alegre.
Pelo que a equipe fez nos jogos, tenho máxima confiança no time em fazer o Mundial com êxito.
CARLO ANCELOTTI
Técnico da Seleção, após derrota para a Bolívia no último jogo das eliminatórias para a Copa de 2026.