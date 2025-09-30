Como o Sebrae impulsiona quem empreende no RS

Por Ariel Berti, diretor técnico do Sebrae RS

A missão do Sebrae sempre foi clara: apoiar quem já empreende e quem quer empreender. O retorno da Feira do Empreendedor ao Rio Grande do Sul, nos dias 3 e 4 de outubro, depois de mais de uma década, não é apenas um grande evento de negócios. É, acima de tudo, uma declaração de compromisso com a reconstrução econômica e social, em um momento em que o protagonismo dos pequenos negócios se mostra decisivo para o futuro do Estado.

A Feira do Empreendedor conecta ideias e pessoas. Promove trocas que vão além dos cartões de visita, são trocas de experiências, de soluções e de energia. Estimula redes e cria pontes entre quem tem conhecimento, quem busca inovação e quem precisa de uma oportunidade concreta para crescer.

O conteúdo da feira é pensado para refletir os desafios mais comuns enfrentados por quem empreende no Brasil. Acesso a crédito, digitalização, sustentabilidade, visibilidade, vendas e profissionalização da gestão são os temas tratados. Não é oferecer respostas prontas, mas provocar reflexões e dar as ferramentas certas para cada empreendedor construir as suas.

Essa escuta ativa se reflete também na forma como a jornada empreendedora é representada na feira. Ela está organizada em três grandes eixos que dialogam diretamente com os diferentes estágios de maturidade dos negócios: para quem ainda está na fase da ideia; para quem já empreende e busca profissionalização, crescimento ou inovação; e um olhar para temas como ESG, impacto social e o futuro dos negócios.

Traduzir grandes conceitos em soluções aplicáveis. Essa ação se expressa nos espaços criados na feira, que reúnem desde oportunidades reais de investimento e franquias até acesso a crédito, consultorias, tecnologias e atendimento especializado.