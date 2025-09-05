Como está a venda de imóveis com a Selic em alta?

Por Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft

A taxa Selic segue em um dos maiores patamares recentes, e o financiamento imobiliário continua restritivo. Essas informações estão em todos os lugares. Mas como isso impacta na venda de imóveis? Os dados oficiais de Porto Alegre, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo — as capitais do Sul e Sudeste que divulgam mensalmente os registros do ITBI — mostram que as vendas em junho de 2025 (último mês com dados disponíveis) estão 3% acima do que o mesmo mês de 2024.

O levantamento, feito pela Loft, empresa de tecnologia e serviços financeiros para imobiliárias, com informações das prefeituras, mostra que foram registradas 14.663 vendas nas quatro capitais. Já o tíquete médio dessas vendas ficou em R$ 696.389, frente a R$ 684.984 em junho de 2024, aumento de 2% — vale destacar que esses são dados de transações, mais precisos que os estudos baseados nos anúncios dos imóveis.

As duas partes precisam avaliar com atenção suas condições individuais para identificar as melhores oportunidades

O resultado soa estranho, dado que as condições parecem desfavoráveis, certo? Sim, mas há condições específicas do mercado agindo. Faixas de renda mais baixas seguem amparadas pelo Minha Casa, Minha Vida, menos sensíveis à Selic, enquanto faixas mais altas dependem menos de crédito bancário. Ganham espaço também formas alternativas de compra, como uso de recursos próprios, consórcio e home equity.