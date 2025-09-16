Caranguejos e a ilusão dos extremos

Por Artur Lemos, secretário-chefe da Casa Civil do governo do RS

A política brasileira vive um momento em que, cada vez mais, os extremos parecem dominar a narrativa pública. De um lado, vozes inflamadas que acusam as instituições de serem inimigas do povo. Do outro, a recusa automática de qualquer iniciativa que não tenha nascido no campo ideológico de preferência.

O que se perde nesse embate é justamente o sentido de avanço

O curioso é perceber como esses ataques, embora opostos em discurso, acabam se assemelhando em prática: negam conquistas, recusam o diálogo e transformam adversários em inimigos. A metáfora dos caranguejos ilustra essa armadilha. O animal anda ora para a esquerda, ora para a direita, mas permanece preso ao mesmo espaço, incapaz de avançar. Assim também é a sociedade quando se deixa capturar pelos extremos. Passos ruidosos, muita movimentação, mas nenhum progresso real. E, parafraseando Eduardo Leite, quem não reconhece o que já se avançou não é caminho seguro para novas conquistas.

O que se perde nesse embate é justamente o sentido de avanço. Sem centro, a democracia se desequilibra. Sem diálogo, a política se paralisa. Sem responsabilidade, a agenda coletiva se transforma em palco de disputas estéreis. E aqui cabe uma ironia: enquanto se perde tempo com ataques em cada detalhe de um governo, gasta-se energia que poderia estar voltada a soluções reais. No fundo, esse é o objetivo de quem age assim: imobilizar para justificar sempre uma bandeira do "se fosse investido lá e não cá”, como se o jogo fosse apenas de soma zero.

É preciso recuperar o valor do centro. E aqui centro não significa omissão ou falta de posição. Ao contrário: exige coragem. É a disposição de reconhecer méritos independentemente da origem, de construir consensos mínimos em nome do bem comum, de oferecer estabilidade em meio ao barulho. O centro é o espaço da responsabilidade, onde se protege a democracia e se pavimenta o caminho de conquistas duradouras.