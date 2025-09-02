Cada vez mais, se apaixone cada vez menos por ativos

Por Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor dos livros Desaprenda e Desinvente

Durante décadas, acumular ativos era sinal de força. Quem possuía fábricas, frota, prédios e servidores garantia barreiras de entrada e posição dominante no mercado. Mas esse paradigma começa a se desfazer — primeiro lentamente, depois será mais rápido — diante da disseminação da inteligência artificial (IA) generativa e da economia de plataformas.

A nuvem substituiu os data centers. O e-commerce eliminou a necessidade de loja física e, de repente, barreira de entrada virou commodity. Michael Porter deve estar de cabelos em pé percebendo que futuras fábricas plug and play transformarão a própria produção em serviço, uma vez que a IA encurta o ciclo entre ideia e execução — tornando possível um produto global sem linha de produção ou rede de distribuição próprias.

Eu mesmo, neste momento, estou planejando a estratégia de marcas que se lançarão bem assim.

Isso não significa, é claro, que todos ativos perderam valor absoluto. Mas estão perdendo, por um lado, muito do valor estratégico. Se todo concorrente pode acessar a mesma infraestrutura com um clique e pagar apenas pelo uso, o diferencial competitivo não está mais no que você possui: está no que você imagina.

A vantagem migra para os intangíveis: marca, comunidade, dados, propósito. Ativos que não aparecem no balanço, mas determinam se a empresa será desejada. O jogo competitivo está deixando de ser sobre "o que você tem" e passando a ser sobre "quem você é”.

Apaixonar-se por ativos, hoje, é como investir em cavalos na véspera da invenção do automóvel: eles ainda correm, mas o futuro não está ali. O risco de prender capital em estruturas pesadas é perder agilidade justamente quando o mercado mais a exige.