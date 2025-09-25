Brasil sinaliza abertura para a mediação comercial internacional

Por Gabriela Wallau, Presidente da Câmara de Arbitragem da Federasul (CAF)

O atual cenário do comércio internacional é desafiador e marcado por instabilidades que têm afetado, cada vez mais, cadeias globais e relações de confiança. Ainda assim, esse não é um fenômeno inédito, já que, historicamente, o setor sempre foi palco de disputas relevantes e complexas.

Ainda assim, a boa notícia é que o Brasil deu recentemente um passo importante no plano mundial ao aderir à Convenção de Singapura sobre Mediação, sinalizando disposição para construir um melhor ambiente de negócios não apenas no plano interno, mas, em especial, nas relações comerciais internacionais.

O tratado, que foi concebido pela ONU, estabelece regras para o reconhecimento e a execução de acordos comerciais resultantes de processos de mediação internacional, garantindo que todos os países signatários – como agora é o caso do Brasil – reconheçam e executem diretamente tais acordos, sem a necessidade de homologação.

Sua adoção torna-se cada vez mais relevante para lidar com disputas

A mediação é um procedimento estruturado em que um terceiro imparcial facilita o diálogo e auxilia as partes a encontrarem soluções consensuais. No comércio internacional, sua adoção torna-se cada vez mais relevante para lidar com disputas de forma rápida e eficaz.

Embora o Brasil já disponha de um marco legal de mediação desde 2015, até recentemente persistia a dificuldade de exigir o cumprimento imediato dos acordos celebrados fora do território nacional.

Agora, com a ratificação da Convenção de Singapura, o Brasil passa a reconhecer como título executivo todo acordo resultante de mediações internacionais. Na prática, isso garante mais segurança jurídica a empresas estrangeiras que negociem com brasileiras – e também aos brasileiros que queiram realizar negócios no Exterior –, já que disputas poderão ser resolvidas por mediação com efeitos diretos em nosso sistema jurídico.