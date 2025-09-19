Blindagem, prerrogativa ou teremos outro apelido?

Por Marcelo Veiga Beckhausen, procurador regional da República do Ministério Público Federal (MPF), professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (RS) e doutor em Direito

Foi aprovada na Câmara dos Deputados proposta de emenda à Constituição (PEC) que restabelece as regras originais da Constituição de 1988: segundo o texto, parlamentares serão alvo de investigações criminais apenas mediante autorização prévia das respectivas Casas Legislativas. Naquele momento de transição democrática, tratava-se de cláusula ligada às perseguições que os legisladores sofreram durante o regime militar. A nova redação também estabelece votação secreta para autorizar ou não o processo.

Interessante o momento desse debate. O medo de um Supremo Tribunal Federal (STF) mais “punitivista” parece ser o estopim dessa reforma constitucional. Mas óbvio que a questão não pode ser uma disputa de alcunhas, “blindagem” ou “prerrogativa”. O principal é se o parlamento pode construir uma regra que beneficia a si próprio e que foi retirada do texto originário justamente pelos riscos de impunidade que trazia.

Impedirá ou dificultará de forma inconstitucional a apuração de ilícitos

Ora, deputados e senadores já gozam de diversas imunidades que lhes garantem um processamento criminal “atípico” para preservar sua autonomia diante dos outros poderes de Estado e representar com liberdade e legitimidade o povo brasileiro. Pela Constituição, membros do Congresso Nacional não podem ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável, desde a expedição do diploma. Nesse caso, os autos serão remetidos em 24 horas à Casa respectiva para decidir sobre a prisão, proteção que nenhum cidadão tem. Estabelecer outra hipótese praticamente impede que um parlamentar possa ser investigado, o que ofende radicalmente os princípios republicanos.