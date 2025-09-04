Aurora e o ecossistema de ferramentas que revoluciona o MPRS

Por Alexandre Saltz, procurador-geral de Justiça

O Ministério Público do Rio Grande do Sul iniciou uma transformação inédita com o lançamento da Aurora, nossa inteligência artificial institucional. Mais do que uma inovação tecnológica, Aurora é parte de um ecossistema de ferramentas inteligentes que potencializa a atuação, sem perder o foco humano que orienta nossa missão.

Essa iniciativa nasceu de um chamamento público para inovação aberta, modelo pioneiro no sistema de justiça brasileiro, sem contrapartida financeira. A Aurora foi criada para enfrentar uma realidade desafiadora: mais de 40 milhões de processos tramitam pelo MPRS, sobrecarregando sistemas e profissionais. Essa sobrecarga afeta diretamente a qualidade de vida dos nossos membros e servidores — e, sobretudo, o atendimento ao cidadão.

A adoção da Aurora também representa um avanço na democratização do acesso à Justiça. Ao automatizar tarefas repetitivas, libera tempo dos profissionais para atividades mais estratégicas e humanas. Aurora, portanto, não é apenas uma ferramenta de eficiência — é um instrumento de inclusão e cuidado social.

Com a Aurora, o MPRS passa a contar com um conjunto de ferramentas que analisa processos, sugere encaminhamentos, redige minutas, realiza pesquisas jurisprudenciais, organiza dados e interage com linguagem natural. Tudo isso com segurança, agilidade e respeito à identidade institucional.

Com mais agilidade em nossa instituição, toda a sociedade ganha

Importante destacar: Aurora não substitui decisões humanas.

Ela apoia, organiza e potencializa, sempre com inteligência e humanidade. Até março de 2025, a ferramenta de transcrição havia analisado quase 10 mil vídeos, totalizando 1,3 mil horas transcritas que pouparam ao menos 4,7 mil horas de trabalho. Estes primeiros números indicam que haverá muitos ganhos com a adoção desta tecnologia.

Com mais agilidade em nossa instituição, toda a sociedade ganha. Pois um Ministério Público mais ativo, mais moderno e mais dinâmico fortalece ainda mais a nossa atuação junto aos gaúchos.