Por Marison Souza, COO e cofundador da Privacy Tools, engenheiro de software e perito judicial

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) completa cinco anos de vigência. Sancionada em 2018, a Lei só começou a valer em 2020. Mas o que aconteceu nesse período? Nos últimos anos, tenho acompanhado uma discussão crescente sobre a LGPD em relação a outras normas do ordenamento jurídico. Afinal, até onde vai a LGPD? Onde termina sua função de proteger dados pessoais e onde começa um uso que extrapola sua atribuição?

A questão não é apenas teórica. Ela se manifesta quando a administração pública tenta invocar a Lei para evitar a divulgação de salários, gratificações ou benefícios. Ou quando instituições recorrem à LGPD como contrapartida à Lei de Acesso à Informação (LAI), alegando privacidade para barrar a transparência. Essa interpretação transforma uma norma criada para empoderar cidadãos em ferramenta de opacidade.

É preciso lembrar que a LGPD nasce de uma matriz de direitos fundamentais. Seu objetivo é garantir que dados pessoais sejam tratados de forma responsável. E, em vários dispositivos, a Lei reconhece o interesse público como legítimo. O princípio da transparência não é exceção, mas parte do mesmo ecossistema de direitos em que a proteção de dados se insere.

Deve ser interpretada em conjunto com outros princípios constitucionais

O choque entre LGPD e LAI é menos um conflito normativo e mais um problema de interpretação. O Estado tem deveres: informações sobre gastos, salários e contratos públicos são, por definição, de interesse coletivo. O que a LGPD exige é cuidado na forma como esses dados são expostos, não a sua ocultação. Há diferença entre publicar um contracheque com CPF e disponibilizar faixas salariais, cargos e matrículas de maneira organizada. Transparência não significa desproteção, mas também não pode ser sacrificada.

Outro ponto essencial é que a LGPD deve ser interpretada em conjunto com outros princípios constitucionais. O direito à privacidade não se sobrepõe automaticamente ao direito à informação, assim como este não anula aquele. A tensão precisa ser resolvida caso a caso, mas sempre com uma premissa clara: a administração pública não é dona dos dados que trata, é guardiã deles.

O risco maior está em permitir que a LGPD seja usada como barreira contra a transparência. Uma Lei criada para ampliar a responsabilidade no tratamento de dados pode acabar legitimando a ineficiência. E isso não pode acontecer.

O caminho, na minha visão, é abandonar a lógica do "tudo ou nada". Expor integralmente dados de cidadãos não é transparência, é descuido. Mas escondê-los sob o pretexto da LGPD é igualmente grave. A saída está em critérios técnicos de anonimização, padronização de relatórios e governança de dados que conciliem privacidade e transparência.