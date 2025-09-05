Ainda vale a pena ingressar no Ensino Superior?

Por Gustavo Borba, pró-reitor Acadêmico e de Relações Internacionais da Unisinos

A educação é o principal caminho para que as pessoas possam transformar as suas vidas e os espaços onde habitam. Essa perspectiva se faz mais presente nos dias de hoje, com uma valorização desproporcional do processo de empreender a qualquer custo e um questionamento do valor do ensino superior formal. Mas o fato é que intelectuais, ativistas e líderes de mercado geralmente têm algo em comum: passaram pelo Ensino Superior em diferentes espaços de formação.

Segundo o estudo Liderança Empresarial (2024), da Vila Nova Partners, 70% dos CEOs do grupo de empresas considerado possuem uma formação de pós-graduação (MBA, mestrado, doutorado) e todos possuem graduação. No estudo 100 Super CEOs, promovido pelo Distrito e com foco em startups, 55% dos CEOs fizeram pós-graduações.

Mas, mesmo com estas evidências, muitos pensam que ingressar em um curso superior não possui a mesma importância que tinha tempos atrás. Pensam que as tecnologias estão evoluindo e os caminhos do mercado se desenvolvem a partir de um espaço distante da academia. Entretanto, é justamente nos espaços de debate acadêmicos que surgem as dúvidas, que acabam se tornando inovação. É nestes lugares que criamos a nossa rede e aprendemos a partir e com o outro.

Instituições que não se reinventam param no tempo e perdem relevância

Cabe aqui destacar o conceito de lugar, e de não-lugar, de Marc Augé. Segundo o autor, não lugar é um espaço transitório, com relações superficiais. Se as instituições de ensino se tornarem não lugares, aí sim seu valor é limitado. Mas enquanto lugares, onde se desenvolve identidade, relações e história, estas instituições possuem vida longa.

Vale dizer que instituições que não se reinventam param no tempo e, por conta disso, perdem relevância. As universidades que seguem transformando a vida das pessoas entendem que os alunos são indivíduos únicos. Compreendem que precisamos entender os diferentes universos que os estudantes trazem para a sala de aula e, a partir disso, construir conhecimento, com engajamento, bem-estar e senso de pertencimento.