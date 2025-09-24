A onça gaúcha renasce das águas

Por Pedro De Cesaro, diretor-geral de Advisory da Apex Partners

Nós, gaúchos, temos uma onça para chamar de nossa e nos orgulharmos dela. Ela não se afogou com a água das enchentes de 2024 e, mais do que isso, renasceu com força e exuberância. Mas não estou falando do animal onça, e sim do próprio Rio Grande do Sul.

O termo Onças Brasileiras tem sido divulgado como uma nova marca do país pela Apex Partners, uma das plataformas de investimentos que mais crescem no Brasil, com R$ 15 bilhões de ativos sob supervisão. É uma referência aos Tigres Asiáticos, os quatro países dessa região do mundo que, entre as décadas de 1960 e 1990, apresentaram taxas de crescimento econômico anual superiores a 7%.

As “onças” são oito Estados brasileiros que também se destacam no crescimento econômico, superior até mesmo ao da China, e que contam com boas avaliações de seus setores educacional, de saúde e segurança pela população. São eles Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Santa Catarina e o nosso Rio Grande do Sul.

Com esses resultados, não podemos esmorecer diante dos desafios

Por que esse termo vem bem a calhar neste momento? Além de ser um bom marketing, como foi o dos Tigres Asiáticos, as Onças Brasileiras designam os novos motores da economia do país justamente em tempos de tarifação dos EUA a produtos estrangeiros e de recuperação específica do Rio Grande do Sul em relação aos efeitos das enchentes do ano passado.

Como uma onça sobrevivente da tragédia climática, o Estado apresenta números muito promissores, como a atração de R$ 100 bilhões em novos investimentos privados desde então e recordes de queda na violência. Hoje o RS é considerado um exemplo de Estado com ambiente econômico favorável aos negócios, vocacionado para a inovação, com capacidade competitiva e capital humano.