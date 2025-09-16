A MP da Soberania e seu efeito limitado

Por Moisés Maciel, CEO da A2B Industrial

No dia 13 de agosto, o governo federal anunciou um pacote estimado em R$ 30 bilhões para apoiar empresas e setores afetados pela sobretaxa e embargos tarifários dos Estados Unidos. O plano prevê isenção para 694 produtos exportados ao mercado americano, além de sobretaxa parcial para outros itens. A sanção da Lei nº15122/25 — Lei da Reciprocidade — revela fragilidades na condução governamental e diplomática, pois os EUA sempre taxaram muito menos o Brasil na entrada de seus produtos em solo americano do que o Brasil taxa os produtos americanos que chegam aqui.

Enquanto isso, outros países já avançam em entendimentos com os EUA e começam a colher resultados

Entre as medidas, estão R$ 5 bilhões em desoneração tributária — ainda sujeitos à regulamentação da Receita Federal —, prorrogação do drawback por mais um ano, um diferimento tributário de dois meses e a flexibilização de compras públicas de alimentos. Embora positivas, muitas dessas ações têm efeito limitado no curto prazo. O drawback, por exemplo, já é um direito adquirido, e o adiamento do pagamento de tributos apenas posterga o impacto no caixa das empresas. Adiar o pagamento de tributos federais em dois meses, apenas empurra a inadimplência tributária por 60 dias. A tal modernização do sistema de exportação anunciada e as novas negociações bilaterais e em blocos, só vão surtir efeito em 5 anos, sendo bem otimista. Ou seja, nenhum efeito prático e imediato.