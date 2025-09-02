A insegurança jurídica tem preço — e alguém paga

Por Manoel Gustavo Neubarth Trindade, advogado, economista e presidente do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul (IDERS)
O sistema tributário brasileiro é mais do que complexo: é irracional, instável e, em muitos casos, hostil ao desenvolvimento. Cada nova norma, parecer ou decisão judicial contraditória aprofunda a sensação de incerteza. Cumprir a lei, no Brasil, não significa proteção — e isso gera consequências graves: fuga de investimentos, retração econômica, aumento de custos operacionais e judicialização em massa.
Nesse cenário, a Análise Econômica do Direito (AED) emerge como ferramenta indispensável para repensar o Direito Tributário. A AED parte de um pressuposto simples: normas jurídicas têm efeitos reais sobre o comportamento de pessoas, empresas e governos. Ignorar isso transforma o Direito em um exercício de retórica, alheio à dinâmica concreta da sociedade.
Estados travam guerras fiscais disfarçadas de política de desenvolvimento; o STF modifica entendimentos com efeitos retroativos, gerando insegurança para quem agiu de boa-fé; a Receita Federal, por sua vez, edita regras infralegais que tensionam garantias constitucionais. E tudo isso ocorre sem qualquer estudo de impacto regulatório. Premia-se o formalismo excessivo, enquanto se penaliza quem mais precisa de previsibilidade: pequenos empreendedores, cidadãos comuns e setores produtivos.
Um Judiciário que ignora os efeitos econômicos de suas decisões se torna corresponsável pelo caos institucional
A insegurança jurídica, nesse contexto, não é um efeito colateral: é sintoma de escolhas estruturais equivocadas. O contencioso bilionário, a multiplicidade de obrigações acessórias e a concessão de incentivos fiscais sem critérios objetivos revelam um sistema que entrega aparência de legalidade, mas não justiça tributária.
A AED não propõe substituir princípios por cálculos, mas, sim, aproximar o Direito da racionalidade prática. Um Judiciário que ignora os efeitos econômicos de suas decisões se torna corresponsável pelo caos institucional. Tributar é, em última instância, escolher quem vai pagar ou perder. E essa escolha, em um Estado Democrático de Direito, exige responsabilidade, equilíbrio e transparência.