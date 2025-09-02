A insegurança jurídica tem preço — e alguém paga

Por Manoel Gustavo Neubarth Trindade, advogado, economista e presidente do Instituto de Direito e Economia do Rio Grande do Sul (IDERS)

O sistema tributário brasileiro é mais do que complexo: é irracional, instável e, em muitos casos, hostil ao desenvolvimento. Cada nova norma, parecer ou decisão judicial contraditória aprofunda a sensação de incerteza. Cumprir a lei, no Brasil, não significa proteção — e isso gera consequências graves: fuga de investimentos, retração econômica, aumento de custos operacionais e judicialização em massa.

Nesse cenário, a Análise Econômica do Direito (AED) emerge como ferramenta indispensável para repensar o Direito Tributário. A AED parte de um pressuposto simples: normas jurídicas têm efeitos reais sobre o comportamento de pessoas, empresas e governos. Ignorar isso transforma o Direito em um exercício de retórica, alheio à dinâmica concreta da sociedade.

Estados travam guerras fiscais disfarçadas de política de desenvolvimento; o STF modifica entendimentos com efeitos retroativos, gerando insegurança para quem agiu de boa-fé; a Receita Federal, por sua vez, edita regras infralegais que tensionam garantias constitucionais. E tudo isso ocorre sem qualquer estudo de impacto regulatório. Premia-se o formalismo excessivo, enquanto se penaliza quem mais precisa de previsibilidade: pequenos empreendedores, cidadãos comuns e setores produtivos.

Um Judiciário que ignora os efeitos econômicos de suas decisões se torna corresponsável pelo caos institucional

A insegurança jurídica, nesse contexto, não é um efeito colateral: é sintoma de escolhas estruturais equivocadas. O contencioso bilionário, a multiplicidade de obrigações acessórias e a concessão de incentivos fiscais sem critérios objetivos revelam um sistema que entrega aparência de legalidade, mas não justiça tributária.