A grama vizinha está mais verde

Por Covatti Filho, deputado federal (PP) e pré-candidato a governador

Há algo que mexe com os brios do povo gaúcho: ver Santa Catarina e Paraná crescerem em ritmo mais acelerado que o Rio Grande do Sul. É como se a criatura superasse o criador, já que esses estados foram colonizados por gaúchos. A diferença talvez esteja no caminho político: enquanto SC e PR tiveram projetos de centro-direita estáveis, priorizando trabalho, empreendedorismo e liberdade econômica, o RS viveu ciclos de governos de esquerda que, apesar de algumas virtudes, significaram rupturas de políticas públicas e modelos de gestão.

Dados confirmam esta tese. Nos últimos 20 anos, o PIB gaúcho cresceu cerca de 500%, contra 756% de SC e 596% do PR. Estudo da FGV mostra crescimento médio anual de 1,5% no RS, contra 2,5% em SC e 2,2% no PR. A demografia também fala. Enquanto as projeções indicam que os estados vizinhos seguirão crescendo, a população gaúcha deverá encolher já a partir de 2027, num sinal de que estamos menos atrativos. O mesmo ocorre com o Brasil: nossa curva de crescimento é fraca frente a países que adotaram reformas liberais e hoje se recuperam em ritmo mais acelerado dos efeitos da pandemia.

Um projeto com a cara, a força e a coragem do povo gaúcho

Por falar em Brasil, nos governos de Michel Temer e do presidente Bolsonaro as políticas de responsabilidade fiscal reduziram juros e elevaram a confiança junto a mercados globais, sobretudo das economias do Ocidente. É verdade que a pandemia obrigou a ampliar o gasto público para atender os mais vulneráveis, elevando a taxa de juros. Mas se Bolsonaro estivesse na presidência e Paulo Guedes à frente da Economia, seguramente o país estaria com gasto público mais eficiente e gozando de maior prestígio junto ao mercado.