A febre dos hormônios e suplementos

Por Roberto Borges, cardiologista e professor universitário

Superacademias, equipamentos milagrosos, intervenções reduzidas e mínimo esforço. O apelo e a demanda pelo corpo ideal fizeram com que muitas dessas novidades viessem no afã do mercado. Produtos mais promovidos do que promissores e procedimentos estéticos menos invasivos passaram a concorrer com a prática mais tradicional, muitas vezes sem claros benefícios e, eventualmente, até com algum risco.

Os diversos ramos dessa indústria, ávidos pelas tendências comportamentais no universo da estética/saúde, lançaram produtos que seduzem pela ideia de "construção rápida e risco zero". Duas verdades inventadas pelos Med Men. A explosão de consumo desses elixires da nova era e a — até então — parca regulação das agências de controle, atraíram uma outra indústria, ainda mais subterrânea e marginal; a dos anabolizantes, muitas vezes com o apoio oportunista de profissionais que ignoram, ainda impunemente, as restrições à sua comercialização. É aí que se observam os danos maiores pelo uso indiscriminado, a despeito de sua indicação fundamental, que é o hipogonadismo e a terapia de reposição. Entre outras mazelas, infelizmente, temos registrado um crescente tipo de miocardiopatia, muitas vezes irreversível, que deforma e reduz a capacidade funcional do músculo cardíaco.

Em suma, um plano equilibrado exige profissionais preocupados com a ciência e a ética

Nessa busca, é comprovada a eficácia de uma boa estratégia alimentar aliada à atividade física orientada. Ao mesmo tempo, estudos recentes mostram que algumas classes de suplementos realmente são capazes de trazer benefícios estéticos, físicos e metabólicos. Uma série de agências e conselhos da área da nutrição e do esporte os classificam, basicamente como os efetivos e os não efetivos. Alguns, como a creatina, entre outros, quando bem indicados, também são capazes de trazer ótimos resultados, inclusive com evidências de redução de risco cardiovascular, entre outros ganhos.