A febre dos hormônios e suplementos

Por Roberto Borges, cardiologista e professor universitário
Superacademias, equipamentos milagrosos, intervenções reduzidas e mínimo esforço. O apelo e a demanda pelo corpo ideal fizeram com que muitas dessas novidades viessem no afã do mercado. Produtos mais promovidos do que promissores e procedimentos estéticos menos invasivos passaram a concorrer com a prática mais tradicional, muitas vezes sem claros benefícios e, eventualmente, até com algum risco.
Os diversos ramos dessa indústria, ávidos pelas tendências comportamentais no universo da estética/saúde, lançaram produtos que seduzem pela ideia de "construção rápida e risco zero". Duas verdades inventadas pelos Med Men. A explosão de consumo desses elixires da nova era e a — até então — parca regulação das agências de controle, atraíram uma outra indústria, ainda mais subterrânea e marginal; a dos anabolizantes, muitas vezes com o apoio oportunista de profissionais que ignoram, ainda impunemente, as restrições à sua comercialização. É aí que se observam os danos maiores pelo uso indiscriminado, a despeito de sua indicação fundamental, que é o hipogonadismo e a terapia de reposição. Entre outras mazelas, infelizmente, temos registrado um crescente tipo de miocardiopatia, muitas vezes irreversível, que deforma e reduz a capacidade funcional do músculo cardíaco.
Nessa busca, é comprovada a eficácia de uma boa estratégia alimentar aliada à atividade física orientada. Ao mesmo tempo, estudos recentes mostram que algumas classes de suplementos realmente são capazes de trazer benefícios estéticos, físicos e metabólicos. Uma série de agências e conselhos da área da nutrição e do esporte os classificam, basicamente como os efetivos e os não efetivos. Alguns, como a creatina, entre outros, quando bem indicados, também são capazes de trazer ótimos resultados, inclusive com evidências de redução de risco cardiovascular, entre outros ganhos.
Em suma, um plano equilibrado exige profissionais preocupados com a ciência e a ética, aspectos muitas vezes descolados dos números de seguidores virtuais. Lamentavelmente, nem mesmo o carimbo médico garante essa condição. Deve-se buscar referências a partir de fontes não meramente midiáticas. Alvos precisos requerem armas exatas.