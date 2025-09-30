A crise Brasil-EUA e o papel das entidades

Por Fauston Gustavo Saraiva, diretor-executivo da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Novo Hamburgo, Campo Bom, Estância Velha, Dois Irmãos e Ivoti (ACI NH/CB/EV/DI/IV)

A crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos tem gerado impacto devastador. Diversos setores que dependem do mercado norte-americano enfrentam quedas de faturamento de 20% a 30%, segundo a Fiergs. Fábricas estão com seus estoques encalhados, cortes em turnos e demissões iminentes, ameaçando o sustento de milhares de famílias. Empresas que investiram em inovação e sustentabilidade veem seus esforços sabotados por barreiras artificiais, enquanto trabalhadores, pais, mães, jovens sentem o peso da incerteza.

É um lembrete de que a globalização, quando desequilibrada, amplifica desigualdades regionais, punindo quem mais arrisca, o pequeno e médio empresário. Contudo, essa crise nos convoca a uma reflexão coletiva. Somos agentes de mudança, com uma história de superação que nos inspira a agir. Nesse contexto, ações como as da ACI ganham relevância estratégica. Nossa equipe, desde o anúncio da aplicação da taxação, foi ao Consulado Americano, encaminhou proposições factíveis ao governo federal e se reuniu com senadores e deputados federais, articulando pautas, culminando em uma audiência com a secretária adjunta de Comércio Exterior, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços.

O resultado foi a ampliação do programa Reintegra, agora com 3% de reembolso sobre exportações para médias e grandes empresas e 6% para micro e pequenas – um alívio fiscal para as empresas. Ainda, a prorrogação de prazos no regime drawback facilita o planejamento de exportações. Duas ações que preservam empregos e evitam uma onda de falências.