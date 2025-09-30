A COP do Rio Grande

Por Marcino Fernandes Rodrigues, Júnior Advogado e CEO e fundador do Ilades

Falta cerca de um mês para a COP30, em Belém – e, em Porto Alegre, vamos ensaiar o que o mundo precisa, de forma urgente, não apenas debater, mas, a partir do diálogo, partir para ações concretas. No dia 2 de outubro, no Teatro da Unisinos, realizaremos o 6º Fórum Internacional de Mudanças Climáticas, da Transição Energética e da Descarbonização da Economia. Um dia que se propõe a ser ponte e vitrine, um ensaio prático da ambição que o Brasil deve levar à COP.

Discutiremos temas centrais: acesso a mercado de carbono; governança climática; políticas públicas, acordos internacionais e regulação; inclusão e reputação corporativa na transição; e inovação e descarbonização industrial. Não são palavras de efeito – trata-se de agendas que irão determinar investimentos, empregos e o futuro das nossas cidades e do campo. O RS é laboratório vivo das mudanças climáticas. Um estudo recente coordenado pela Agência Nacional de Águas mostrou que eventos extremos podem tornar-se até cinco vezes mais frequentes no Sul.

Chegar a esse fórum é o clímax de uma trajetória. Os Diálogos Sustentáveis – série de debates que foi retomada em 30 de outubro de 2024 e se estendeu ao longo de 2025 – criaram a base para este encontro. Essa agenda vem sendo construída desde a fundação do Instituto Latino-Americano de Desenvolvimento Econômico Sustentável (Ilades), em 2011, e agora se materializa pelo sexto ano em um evento que, gratuito, permite acesso a todos os interessados. Ao longo do ano, discutimos ESG, saneamento básico, o papel do agronegócio e mercado de carbono.

Sabemos que o poder público tem limitações de estrutura e recursos. A transição energética e a descarbonização dependem decisivamente do investimento do setor produtivo. Este fórum coloca em diálogo especialistas, academia, empresas, sociedade civil e autoridades, os atores do clima. Em tempos de polarização, esse é um espaço raro de construção coletiva.