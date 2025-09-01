A carne segue essencial

Por Amanda Rosado, presidente da Farsul Jovem, e Mariana Diniz, vice-presidente da Farsul Jovem

Na era da desinformação, em que mitos se espalham mais rápido que evidências, falar de carne é falar de ciência. É nesse espírito que a Comissão Jovem da Farsul realiza a 5ª edição do Viva+ComCarne, sob a presidência de Amanda Rosado e vice-presidência de Mariana Diniz, com apoio da Farsul e do Instituto Desenvolve Pecuária. O encontro traz como lema “Os mitos caem, a ciência fica” e promove um bate-papo com a nutricionista Vera Lisboa, que irá desmistificar crenças sobre o consumo de carne e trazer informação de qualidade para o público.

Não por acaso, organismos internacionais de saúde reconhecem seu papel estratégico em dietas equilibradas, reforçando que a carne é parte fundamental da boa nutrição

As proteínas de origem animal, bovina, suína, de aves ou ovina, oferecem nutrientes indispensáveis em todas as fases da vida. Além de proteínas de alta qualidade, são fontes de ferro biodisponível, vitaminas do complexo B, zinco e ácidos graxos essenciais. Esses nutrientes contribuem para o desenvolvimento cognitivo, a prevenção da anemia, a saúde óssea, o fortalecimento do sistema imunológico e a manutenção da massa muscular. Não por acaso, organismos internacionais de saúde reconhecem seu papel estratégico em dietas equilibradas, reforçando que a carne é parte fundamental da boa nutrição.

Mas a relevância da carne vai muito além do aspecto nutricional. O Brasil é líder mundial na produção e exportação de proteína animal, atividade que projeta nossa economia e garante segurança alimentar em escala global. O Rio Grande do Sul tem papel histórico nesse cenário, com destaque para a pecuária de corte, a avicultura, a suinocultura e a ovinocultura. Esses setores sustentam milhares de famílias, movimentam indústrias, geram empregos e dão competitividade ao agronegócio gaúcho.