A adultização das crianças e a infantilização dos adultos

Por Valesca Karsten, educadora, cofundadora e diretora da Escola de Educação Infantil Caracol, de Porto Alegre, e realizadora do podcast PodeMãe

Sabemos que vamos viver mais — a ciência e a tecnologia mostram isso todos os dias. Mas e a infância, esse tempo único e irrecuperável, será que estamos cuidando dele ou acelerando seu fim?

Outro dia, na escola onde trabalho, uma criança de cinco anos se irritou durante um jogo de trilha. O motivo foi simples: o dado a fez voltar seis casas. No fim do dia, ao ver o pai, anunciou: "Pai, eu nunca mais vou vir nessa escola". A professora explicou o ocorrido e o pai, disse: "Sabe, profe, eu nunca joguei jogo de trilha".

Naquele instante, pensei: que riqueza é quando os filhos nos dão a chance de revisitar a nossa infância. O brincar, a literatura e a arte oferecem oportunidades de reviver experiências que, muitas vezes, não tivemos. Dias depois, esse pai contou que jogou trilha com o filho em casa. Descobriu que também não gostava de voltar casas, mas lembrou de dizer: "Nesse perde e ganha, ganhamos nós dois".

Recentemente, gravei um podcast com uma educadora e psicanalista que escreveu sobre adolescência. Perguntei se é possível retomar a proximidade com um filho quando sentimos que a conexão se perdeu. Ela respondeu sem hesitar: sim. Basta dizer a verdade, olho no olho, e reconstruir, aos poucos, a intimidade.

Vemos crianças assumindo responsabilidades de adultos antes da hora — e nos assustamos com a gravidade disso. Ao mesmo tempo, muitos adultos parecem ter esquecido o que significa amadurecer.

Que sociedade queremos construir, que futuro sonhamos? Isso começa pela forma como criamos nossas crianças: incluindo-as mais no cotidiano, oferecendo tempo e presença, com atenção e respeito, valorizando suas particularidades e refletindo sobre nossas atitudes.