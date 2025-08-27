Por Mauricio Fernandes de Jesus, consultor da Associação Brasileira das Indústrias de Vidro (Abividro)

As recentes atualizações nas normas técnicas para uso do vidro em construções retomou um importante debate sobre a segurança das aplicações. A tragédia ocorrida em uma academia em Caxias do Sul, em março deste ano, após a vítima cair de uma janela, serve como um lembrete doloroso de que a escolha incorreta do material pode ter consequências fatais. Este cenário nos obriga a confrontar a realidade de que vidro não é tudo igual e a negligência em relação às suas especificidades técnicas pode colocar em risco a vida das pessoas que frequentam e utilizam ambientes como academias, lojas, restaurantes, shoppings, entre outros. A segurança deve ser a prioridade máxima em qualquer projeto, seja uma reforma residencial ou comercial ou uma nova construção.

A Abividro, ciente da responsabilidade, integrou o grupo de trabalho para a elaboração da nova “ABNT NBR 7199 — Aplicações de vidros na construção civil — Requisitos”. A atualização da norma é resultado de mudanças na oferta de produtos e na crescente utilização de áreas envidraçadas. Ao todo, foram mais de 40 pontos atualizados.

O vidro aramado, por exemplo, deixou de ser considerado um vidro de segurança, seguindo modelos internacionais. A nova norma exige o uso de vidros de segurança — como o laminado e o temperado — em novas áreas , como em todas as portas e áreas adjacentes até 60cm, onde antes o vidro comum era permitido acima de 1,10m do piso.

Além disso, a norma agora orienta o uso exclusivo de vidros de segurança em ambientes de uso especial, como escolas e hospitais. A alteração também incorpora novas categorias, como o vidro termoendurecido e regras para a sua utilização, além de revisar os critérios de segurança para vidros insulados.