Um museu, três casas e a travessia de uma cidade

Por Márcio Carvalho, arquiteto, urbanista e conselheiro da AAMACRS

Nesta quinta-feira, 14 de agosto, Porto Alegre não inaugurou apenas um endereço, mas um símbolo. A nova sede do Museu de Arte Contemporânea do RS (MACRS), na Rua Comendador Azevedo, 256, coração do 4º Distrito, abriu as portas após décadas de espera e reconstrução física e simbólica.

As enchentes de 2024 atingiram o prédio, mas não interromperam o projeto

Em 2019, presidindo a AAMACRS, participei, junto com André Venzon, Beatriz Araujo, Jéssica de Carli e um time comprometido, da travessia entre sociedade civil e Estado para transformar o prédio — então depósito de carcaças do DETRAN — em um museu. O MACRS, que desde os anos 90 sonhava com sede própria, seguirá ocupando salas na Casa de Cultura Mário Quintana, mas agora tem uma casa para chamar de sua, estabelecendo um diálogo de presença e travessia entre importantes regiões da capital.

O 4º Distrito, em transformação, ganhou um equipamento público, gratuito e plural, capaz de aproximar diferentes realidades sociais e econômicas. As enchentes de 2024 atingiram o prédio, mas não interromperam o projeto. Pelo contrário, inspiraram a exposição inaugural Três Casas, de Nuno Ramos, com curadoria de André Severo, que aborda a tragédia de forma sensível, poética e igualmente impactante.

A entrega da sede reafirma a cultura como pilar da cidade e convida a sociedade a reconhecer no museu um espaço seu. Hoje, paredes que antes abrigaram entulho estão prontas para receber toda a diversidade de manifestações artísticas e culturais - lembrando que a cidade, como a arte, se reinventa por decisão.

Um gesto político, urbano e cultural capaz de expandir o lugar do museu na cidade e no imaginário coletivo.

Com Maria Fernanda Santin presidindo a AAMACRS, Adriana Boff na direção do MAC e Eduardo Loureiro na Secretaria da Cultura, o governador Eduardo Leite honra o aperto de mão simbólico entre governo e sociedade feito em 2019.