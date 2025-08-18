UFRGS na Serra: visão de futuro para o Rio Grande do Sul

Por Márcia Barbosa, Reitora da UFRGS, e Pedro Costa, vice-reitor da UFRGS

O Rio Grande do Sul enfrenta um ponto de inflexão. Mudanças climáticas, instabilidade geopolítica e novas tarifas alfandegárias impõem desafios complexos. A esses, somam-se resultados preocupantes no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). Isso tudo impõe pensar o nosso Estado de forma estrutural, com visão inovadora e includente. E a UFRGS está pronta para ajudar nisso.

A UFRGS, reconhecida como a melhor universidade federal do país, tem histórico de respostas estratégicas. Além do protagonismo em diversas áreas das ciências, tecnologia, educação, cultura e artes, foi determinante na criação da indústria de informática gaúcha, no desenvolvimento de novas técnicas e cultivares agrícolas, desempenhou papel de excelência durante a pandemia e esteve na linha de frente das enchentes recentes.

Implantar o campus da UFRGS na Serra não é apenas uma política educacional: é uma estratégia de desenvolvimento humanista e plural

Produz conhecimento de ponta, forma profissionais altamente qualificados e compete no cenário global. O grande obstáculo para a interação com os setores público e privado sempre foi a burocracia. Isso mudou. As interações já estão mais ágeis e tendem a se tornar ainda mais rápidas com sua presença estratégica nos diferentes territórios. A UFRGS está com o RS neste momento decisivo.

Agora, chegou a hora de dar um passo além: criar um campus da UFRGS na Serra. Com 12% da economia estadual, a região alia tradição industrial, agrícola e de serviços a um notável dinamismo empreendedor. É terreno fértil para inovação no ensino, na pesquisa e na extensão, além de um espaço privilegiado para o avanço do conhecimento.

O novo campus permitirá expandir pesquisas estratégicas, fortalecer a agricultura sustentável, impulsionar cadeias produtivas de alta tecnologia e ampliar o acesso à educação pública de excelência em uma região historicamente pouco atendida pelo sistema federal. Nessa estratégia, cultura e arte serão instrumentos para reforçar o sentimento de pertencimento.