Turismo que brota da terra e da alma

Por Henrique Nuncio, secretário de Turismo de Bento Gonçalves

Há lugares que resistem ao tempo. Outros que se reinventam. Mas Bento Gonçalves faz as duas coisas. E faz bem.

Quem nos visita pela primeira vez se encanta com as paisagens, o vinho, a comida e a hospitalidade. Mas quem volta percebe algo mais profundo: a alma de um povo que não desiste. Que planta, colhe, pisa a uva, molda o pão e acolhe com um sorriso no rosto.

Depois da pandemia e, mais recentemente, após o desastre climático de 2024, muitos se perguntaram: como recomeçar? Eu pergunto diferente: como não recomeçar? Quando se vive cercado por vinhedos que, ano após ano, renascem do solo e desafiam o calendário, a resposta é quase natural.

O ano de 2025 nos trouxe a melhor safra dos últimos tempos. Um presente da terra e do trabalho incansável dos nossos agricultores. É um ano de muitos eventos, já tradicionais e consolidados na nossa região: a vindima, a Fenavinho e a Wine South America são apenas alguns exemplos. E com eles, os turistas de volta às ruas, pousadas, vinícolas e trilhas.

Estamos no caminho para retomar e superar o número de visitantes. Nossa cidade se reergueu. As estradas estão sendo revitalizadas, a infraestrutura restaurada e a agricultura e o comércio estão voltando a pleno vapor. Não foi sorte, é um esforço conjunto.

Mas Bento é mais do que vinho — embora o vinho seja um dos nossos orgulhos. É turismo de aventura e gastronômico, os caminhos de pedra, nossas belas paisagens. É a vivência em uma cultura que se experimenta com os cinco sentidos. Temos mais de cem vinícolas no Vale dos Vinhedos, com rótulos reconhecidos e premiados mundo afora. São mais de 5 mil leitos, entre pousadas e hotéis. Hoje, nossa cidade também se firma como destino de negócios e eventos, com uma rede ativa de captação. Crescemos muito.