Tarifas: ação e negociação

Por Claudio Bier, presidente do Sistema Fiergs
Desde 9 de julho, o Sistema Fiergs está focado numa crise que desafia toda a sociedade brasileira. A imposição de tarifas comerciais que caracterizam um embargo a boa parte dos produtos que exportamos para os Estados Unidos pode extinguir milhares de empregos e causar uma profunda retração na nossa economia.
É necessário acelerar ações federais e estaduais de socorro às empresas atingidas
Segundo Estado brasileiro mais afetado, o Rio Grande do Sul viu sua situação piorar quando a medida foi detalhada e trouxe uma lista de produtos isentos. Quase nenhum sai das fábricas gaúchas, que seguem expostas a uma perda bilionária. Logo que a crise começou, nossa posição foi pela negociação e a diplomacia. Mantemos essa crença, mesmo com a entrada em vigor da tarifa dentro de poucas horas. Só com serenidade será possível ter porta aberta para extinguir a medida por inteiro ou ao menos atenuá-la.
Ao mesmo tempo, é necessário acelerar ações federais e estaduais de socorro às empresas atingidas. Junto ao governo estadual, a Fiergs já garantiu uma linha de crédito de R$ 100 milhões. Importante, mas insuficiente. Buscamos dobrar o valor e abrir um novo canal de recursos com créditos do ICMS. Levamos ao governo federal documento recomendando medidas tributárias, trabalhistas e de crédito como as da pandemia e da enchente. Não são favores, são necessidades para evitar uma fratura pesada na economia gaúcha.
No mês que entra para a história como o da pancada tarifária americana, a Fiergs lançou uma campanha institucional de valorização da indústria gaúcha. “Feita por muitos. Forte por todos” é o slogan da campanha, que conta histórias de superação como a da jovem Carolina Chiao, CEO e segunda geração no comando de uma metalúrgica na Grande Porto Alegre, na qual a tradição familiar se revitaliza com iniciativas de sustentabilidade, diversidade e inovação. Nosso Estado tem 52 mil indústrias comandadas por empresários que se reinventam todos os dias para superar riscos e ameaças aos seus negócios. São essas trajetórias que nos motivam a seguir enfrentando a crise das tarifas e todos os demais obstáculos nesta verdadeira maratona que é ser industrial nos nossos dias.