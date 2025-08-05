Tarifas: ação e negociação

Por Claudio Bier, presidente do Sistema Fiergs

Desde 9 de julho, o Sistema Fiergs está focado numa crise que desafia toda a sociedade brasileira. A imposição de tarifas comerciais que caracterizam um embargo a boa parte dos produtos que exportamos para os Estados Unidos pode extinguir milhares de empregos e causar uma profunda retração na nossa economia.

É necessário acelerar ações federais e estaduais de socorro às empresas atingidas

Segundo Estado brasileiro mais afetado, o Rio Grande do Sul viu sua situação piorar quando a medida foi detalhada e trouxe uma lista de produtos isentos. Quase nenhum sai das fábricas gaúchas, que seguem expostas a uma perda bilionária. Logo que a crise começou, nossa posição foi pela negociação e a diplomacia. Mantemos essa crença, mesmo com a entrada em vigor da tarifa dentro de poucas horas. Só com serenidade será possível ter porta aberta para extinguir a medida por inteiro ou ao menos atenuá-la.

Ao mesmo tempo, é necessário acelerar ações federais e estaduais de socorro às empresas atingidas. Junto ao governo estadual, a Fiergs já garantiu uma linha de crédito de R$ 100 milhões. Importante, mas insuficiente. Buscamos dobrar o valor e abrir um novo canal de recursos com créditos do ICMS. Levamos ao governo federal documento recomendando medidas tributárias, trabalhistas e de crédito como as da pandemia e da enchente. Não são favores, são necessidades para evitar uma fratura pesada na economia gaúcha.