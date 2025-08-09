Tarifaço, protestos no Congresso contra prisão de Bolsonaro, Fábio Assunção revela ter sofrido tentativa de abuso na infância 

Estamos comprometidos a aprofundar nossa parceria estratégica, incluindo nas áreas do comércio, energia, tecnologia, defesa, saúde e mais.
NARENDRA MODI
Primeiro-ministro da Índia, país que também enfrenta tarifaço de 50% dos EUA, após conversa por telefone com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para tratar de reação conjunta às sobretaxas.
Se Trump tentar fazer a mesma coisa com Lula, isso vai dizer mais sobre o presidente americano do que sobre o líder brasileiro.
EDUARDO LEITE
Governador do RS, defendendo que o presidente brasileiro ligue para Donald Trump, apesar do risco de “constrangimento”.
Se o presidente Hugo Motta se ausentar do país, eu irei pautar a anistia.
ALTINEU CÔRTES
Vice-presidente da Câmara, do PL do Rio, durante o protesto organizado pela oposição no Congresso.
A Justiça não permitirá que um réu a faça de tola, achando que ficará impune por ter poder político e econômico.
ALEXANDRE DE MORAES
Ministro do STF, ao decretar a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O idoso, quando apanha de um filho, quer sair de casa, mas não tem para onde ir.
ANA CARUSO
Titular da Delegacia de Polícia de Proteção ao Idoso da Capital, sobre o aumento de casos de maus-tratos no RS.
Saí correndo. Eu não sabia formular que aquilo era assédio, contei para minha família e desacreditaram.
FÁBIO ASSUNÇÃO
No programa Fantástico, o ator revelou uma tentativa de abuso que sofreu na infância.
Para um pai que perdeu praticamente tudo, é ela o esteio da nossa família.
HONÓRIO MEZZOMO NETO
Soldado da BM, sobre o tratamento da filha de sete anos, após acidente que matou a esposa e um filho e do qual aguarda um laudo há um ano para receber o seguro do veículo.