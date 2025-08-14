Sete anos de LGPD: hora de celebrar e evoluir

Por Simone Santinato, CRO da Privacy Tools e especialista em privacidade e proteção de dados

Celebramos sete anos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). E como toda nova norma, os primeiros anos foram de tropeços, ajustes e incertezas. A legislação evoluiu, mas ainda precisa de supervisão, disciplina e boas doses de incentivo. Afinal, sociedade, empresas e cidadãos precisam crescer juntos com ela.

Antes da LGPD, falar de privacidade em reuniões de negócio era como discutir a cor da parede da sala de reuniões: um tema irrelevante. Hoje, é um tópico na agenda da maior parte dos conselhos e diretorias, embora ainda haja muito para melhorar em questões de orçamento e prioridade.

A Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) não ficou só no papel. Foi criada como uma entidade composta por um corpo bastante técnico, já publicou regulamentos importantes e começou a aplicar medidas concretas, embora timidamente. Empresas de todos os tamanhos foram obrigadas a mapear dados, revisar contratos e adotar controles de segurança que garantam a privacidade, sem os quais não se passa nem mesmo em uma avaliação de fornecedor.

Que nos próximos aniversários possamos avançar ainda mais

Mas temos de avançar especialmente em relação a empresas que encaram os controles da lei como algo que não se aplica na prática. Colaboradores ainda veem a proteção de dados como um "trabalho extra" e não como parte natural de suas funções. Pequenos e médios negócios sofrem com a falta de recursos para implementar programas de privacidade robustos, mesmo com a regulamentação simplificada para agentes de pequeno porte.

Além disso, a IA generativa traz ao debate a necessidade de novas evoluções, especialmente no que diz respeito à coleta, uso e compartilhamento de dados para treinar modelos. Mesmo que longe de um cenário ideal, a LGPD nos fez dar bons passos na direção de um Brasil mais consciente e seguro no uso de dados pessoais.