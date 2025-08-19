Reconhecimento da qualidade, em busca da equidade

Por Raquel Teixeira, secretária de Estado da Educação

O mundo do século 21 vive uma revolução tecnológica sem precedentes, que gerou uma inteligência artificial generativa que, diferente de todas as outras ferramentas tecnológicas que impulsionaram mudanças, não depende do homem. O RS viveu uma tragédia climática em 2024, agravada pelo fato de ter ocorrido próxima de uma pandemia. O impacto na aprendizagem e na vida emocional e mental de estudantes e professores ainda precisa ser entendido. Nesse cenário, a educação nunca foi tão importante, e é necessário criar incentivos para que nossos jovens frequentem as escolas, estudem e aprendam.

Nosso Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha é uma resposta a essa urgência. Temos hoje 148.220 estudantes em risco real de evasão. Este número se dilui em 2.320 escolas e — cada uma deve lembrar — cada aluno importa.

O sucesso na aprendizagem é tarefa complexa e requer comprometimento

O bônus por frequência que será pago à equipe diretiva (diretores, vice-diretores, orientadores educacionais, supervisores e secretários escolares) é um reconhecimento e uma valorização ao empenho na busca ativa. O prêmio para os estudantes é um convite para que estudem e se saiam bem, na escola e na vida. Os estudos mostram que há uma relação entre as duas coisas e que a educação, de fato, transforma vidas.

O 14º salário será baseado no atingimento de metas de aprendizagem já estabelecidas para cada escola. Cada uma tem uma meta, a partir de seu histórico de desempenho e do grau de complexidade de gestão. Nenhuma será comparada com outra, mas sim com ela mesma. Cada avanço conta. O sucesso na aprendizagem é tarefa complexa e requer comprometimento. Por isso, nosso sistema de governança conta com cinco níveis de gestão, da escola ao governador. Quando um aluno fracassa, o fracasso é de todos nós.

Ao contemplar com o 14º salário todos os profissionais das escolas, das Coordenadorias Regionais e da Secretaria da Educação, estamos dizendo: qualidade só é qualidade se for para todos. Somos corresponsáveis.