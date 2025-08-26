Quando a lei vira dignidade

Por Fabiano Dallazen, diretor de Relações Institucionais do Grupo Aegea no RS

O Marco Legal do Saneamento foi um divisor de águas entre o Brasil do atraso e o Brasil do desenvolvimento. Transformou discurso em investimento e começou a corrigir, com obras aceleradas e compromisso coletivo com metas, os marcadores históricos de desigualdade. Poucas normas recentes mudaram tanto o destino do país quanto essa: uma teoria (legislativa) que virou realidade, desafiando a nossa incapacidade de enfrentar um déficit social profundo e transformá-lo em agenda de futuro.

A participação privada, que girava em torno de 15% antes de 2020, deve chegar a 50% já em 2026

Cinco anos após a Lei 14.026/2020, um novo ambiente de segurança jurídica mobilizou o país com licitação obrigatória, regionalização e exigência de capacidade econômico-financeira. A participação privada, que girava em torno de 15% antes de 2020, deve chegar a 50% já em 2026. Considerando a necessidade de investir centenas de bilhões para alcançar a universalização, fica evidente que o setor público, sozinho, não teria condições de aportar os recursos necessários. Na prática, significa um modelo que mobiliza recursos de forma veloz e eficaz, convertendo previsibilidade em obras, contratos em dignidade e investimentos em direitos básicos.

Para reestruturar um setor historicamente desigual, o RS optou pela privatização, solução que exigiu maturidade institucional em um terreno sem aprendizados prévios.

Se antes o Estado não tinha precedente a seguir, hoje o país conta com uma experiência consolidada. Os resultados alcançados pela Corsan, em dois anos sob gestão da Aegea, apresentam o modelo como alternativa viável rumo à universalização, a exemplo de outros formatos em que a iniciativa privada está fazendo a diferença em todo o país.