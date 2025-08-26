Quando a lei vira dignidade

Por Fabiano Dallazen, diretor de Relações Institucionais do Grupo Aegea no RS
O Marco Legal do Saneamento foi um divisor de águas entre o Brasil do atraso e o Brasil do desenvolvimento. Transformou discurso em investimento e começou a corrigir, com obras aceleradas e compromisso coletivo com metas, os marcadores históricos de desigualdade. Poucas normas recentes mudaram tanto o destino do país quanto essa: uma teoria (legislativa) que virou realidade, desafiando a nossa incapacidade de enfrentar um déficit social profundo e transformá-lo em agenda de futuro.
A participação privada, que girava em torno de 15% antes de 2020, deve chegar a 50% já em 2026
Cinco anos após a Lei 14.026/2020, um novo ambiente de segurança jurídica mobilizou o país com licitação obrigatória, regionalização e exigência de capacidade econômico-financeira. A participação privada, que girava em torno de 15% antes de 2020, deve chegar a 50% já em 2026. Considerando a necessidade de investir centenas de bilhões para alcançar a universalização, fica evidente que o setor público, sozinho, não teria condições de aportar os recursos necessários. Na prática, significa um modelo que mobiliza recursos de forma veloz e eficaz, convertendo previsibilidade em obras, contratos em dignidade e investimentos em direitos básicos.
Para reestruturar um setor historicamente desigual, o RS optou pela privatização, solução que exigiu maturidade institucional em um terreno sem aprendizados prévios.
Se antes o Estado não tinha precedente a seguir, hoje o país conta com uma experiência consolidada. Os resultados alcançados pela Corsan, em dois anos sob gestão da Aegea, apresentam o modelo como alternativa viável rumo à universalização, a exemplo de outros formatos em que a iniciativa privada está fazendo a diferença em todo o país.
A lei, sob distintos modelos de aplicação, cumpre sua missão ao direcionar investimentos privados de infraestrutura para enfrentar um dos problemas mais persistentes da história do Brasil. Uma contribuição para superar os brasis de tantos contrastes, provando que o impacto socioeconômico do modelo vai além da letra da lei e abre caminhos reais para mais saúde, dignidade e qualidade de vida.