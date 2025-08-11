Proteção contra as cheias: desafio de todos

Por Airton Souza, prefeito de Canoas

Há pouco mais de um ano, Canoas viveu o capítulo mais dramático de sua história. Foram seis bairros alagados, além de parte do Centro, mais de 180 mil pessoas atingidas e 60% da cidade debaixo d'água. A tragédia escancarou a fragilidade do nosso sistema de proteção contra cheias e nos colocou diante de uma missão inadiável: adequar a estrutura tendo em vista a nova realidade climática.

Desde o início da gestão, atuamos com firmeza para enfrentar esse desafio. Aceleramos projetos sem descuidar da parte técnica, iniciamos obras emergenciais com recursos próprios e mantivemos as equipes mobilizadas. Concluímos o fechamento da ruptura no dique do Mathias Velho e demos andamento às intervenções nos bairros Rio Branco, Niterói e Mato Grande e no muro da Cassol. Foram mais de R$ 70 milhões aplicados com recursos exclusivamente do município.

Em junho, quando a dura realidade bateu à porta novamente, estruturamos uma operação que evitou que a chuva intensa trouxesse ainda mais danos. Mas a verdade é que Canoas, sozinha, não tem capacidade financeira para modernizar o seu sistema de proteção. É preciso cerca de R$ 500 milhões para reforçar diques, casas de bombas e estruturas de drenagem.

Nas últimas semanas, recebemos com esperança a confirmação do repasse de R$ 179,7 milhões pelo governo do Estado, dos quais R$ 62,8 milhões já foram depositados. Após meses de diálogo, essa é uma conquista a ser celebrada pela comunidade. Mas ainda é preciso avançar mais.

A Constituição é clara: compete à União proteger as populações contra desastres naturais. Reconstruir a cidade e prevenir novas tragédias exige ação coordenada entre todas as esferas. Temos mantido um diálogo produtivo com todas elas e esperamos que em breve sejam confirmados os novos repasses que permitirão concluir as obras necessárias.