Porto Alegre e o padrão "com-fuso"

Por Clarice Misoczky de Oliveira, co-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RS) e professora da Faculdade de Arquitetura da UFRGS

O economista Pedro Abramo definiu que as cidades latino-americanas têm padrão de ocupação com-fuso: compacto em áreas centrais, com maiores densidades; e difuso, criando vazios urbanos e perdas ambientais pelo avanço em áreas no território. A nova proposta do plano diretor promete ressignificar o padrão para phallus com-fuso. Por phallus me refiro ao espaço fálico, da opressão pelo poder, dos prédios altos, símbolo de riqueza e modernidade, mas diante da crise climática são símbolo de atraso.

Em cidades internacionais, a concentração é em áreas específicas: Doha Bay, em Doha; City, em Londres; e Hong Kong com 60% da área para florestas. Porto Alegre será diferente: haverá prédios altos espalhados. Não será compacto, será difuso, eis o phallus com-fuso!

As alturas de 130 metros serão no 4º Distrito e Centro Histórico; as de 90 metros, nas avenidas Ipiranga, Nilo Peçanha, Protásio Alves e outras; as de 60 metros, no Sarandi e outros. Chácara das Pedras e Três Figueiras perderão suas características com os 18 metros. Concentrar densidades para evitar o território difuso perde sentido quando se permite a urbanização em área de proteção ambiental no sul: alturas de nove metros e condomínios de até 10 hectares.

Corredores ecológicos são incompatíveis com as sombras projetadas pelos prédios

Outras confusões: as áreas de inundação na enchente receberão prédios altos; se a cidade tem 100 mil imóveis vazios (IBGE 2022), como se justifica que o adensamento acarretará queda de preços?; maior densidade melhorará a mobilidade urbana, pois o trabalho será perto da moradia — quantos terão essa oportunidade? Seria possível se o valor do metro quadrado fosse igual no território, não se mudaria de emprego ou se mudaria mais de casa; os corredores ecológicos são incompatíveis com as sombras projetadas pelos prédios altos.