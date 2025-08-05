Plano diretor: qual a Porto Alegre que queremos?

Por Claudio Teitelbaum, presidente do Sinduscon-RS

Estamos nos aproximando de um momento único na história de Porto Alegre. Passada uma longa etapa de estudos, debates, ampla participação popular, chegamos ao momento de nos engajarmos para a audiência pública do Plano Diretor Urbano Sustentável, que se realizará neste sábado, no Auditório Araújo Vianna. Muito mais do que uma regulação sobre espaços privados, devemos buscar um cenário urbano como um local acolhedor, funcional e que favoreça a mobilidade da população. Em tempos de abraçar a diversidade e conectar pessoas, negócios e lazer, de forma planejada e sustentável, devemos estar aptos a desenvolver empreendimentos inteligentes e integrados à cidade.

Um plano diretor que proponha a aproximação da população às áreas centrais da cidade, reduzindo o espalhamento e promovendo a sinergia entre morar, trabalhar, estudar e se divertir, colocando as pessoas como centro do debate, será fundamental para a eficácia da mobilidade urbana, impactando positivamente a qualidade de vida.

Ao criarmos minicentros urbanos, com densidade equilibrada, alternativas próximas para o consumo local, com proximidade de moradias e trabalho, retiramos veículos motorizados das ruas e reduzimos fortemente o impacto no uso de transporte público. É mister enfrentar o desafio de aliar a rotina ao bem-estar com praticidade na locomoção. Adicionalmente, promover uma maior qualificação ambiental e valorização do patrimônio cultural da cidade; gerar adensamento de forma a induzir uma melhor qualidade de vida, considerando aspectos como volumetria e afastamento, habitação e dinâmica imobiliária, miscigenação e urbanismo moderno; e, por fim, identificar potenciais projetos especiais de revitalização, levando em consideração a vocação dos bairros.