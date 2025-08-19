PEC 66: um fôlego para os municípios

Por Adriane Perin, prefeita de Nonoai e presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs)

A despeito das dificuldades acumuladas nos últimos anos, com orçamentos cada vez mais sufocados, queda de receitas e aumento das despesas obrigatórias, os prefeitos podem começar a respirar um pouco mais aliviados e voltar a projetar novos investimentos em áreas essenciais. A aprovação da PEC 66/2023, em dois turnos na Câmara dos Deputados e em primeiro turno no Senado, representa uma oportunidade histórica para aliviar os municípios do peso com gastos previdenciários e precatórios, que drenam parte significativa dos recursos públicos.

A chamada PEC da Sustentabilidade tem potencial para aliviar em até R$ 700 bilhões as receitas municipais ao longo das próximas três décadas. O texto, que deve ser analisado na volta do recesso parlamentar, antes de seguir para promulgação, amplia o parcelamento das dívidas previdenciárias de cinco para 25 anos, estabelece um novo modelo de quitação de precatórios, desvincula as dívidas das receitas até o ano de 2032 e cria um programa de regularidade previdenciária.

Estamos diante de uma chance de reequilibrar a situação fiscal das prefeituras

Mudanças como essas, por vezes, geram resistência. Mas estamos diante de uma chance concreta de reequilibrar a situação fiscal das prefeituras. O caso de Imbé, por exemplo, evidencia o impacto dessas medidas. Com dívida acumulada de R$ 85 milhões com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o município poderá diminuir em R$ 24 milhões o passivo, a partir da redução de juros e multas. São recursos que farão a diferença na qualificação dos serviços públicos e em ações de desenvolvimento local.