Patrimônio cultural e iluminação cênica

Ana Maria Moreira Marchesan, procuradora de Justiça, coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente

A luz, pelo seu poder de encantamento, tem a capacidade de criar uma atmosfera propícia à conexão entre o público e o monumento. No entanto, precisa ser aplicada com precisão para não ofuscar nem ocultar. Como ensina a especialista Vera Millet, “a luz revela o edifício, suas intenções, seu lugar, sua forma, seu espaço e seu significado”. Assim, a iluminação artificial há de ser respeitosa em relação à arquitetura, à estética e à arte, valorizando os contrastes entre claro e escuro.

Oficina recente promovida pelo Ministério Público em Garibaldi, em comemoração ao Dia do Patrimônio Cultural, abordou o tema pouco explorado da iluminação cênica em prédios históricos. Em Porto Alegre, observamos acertos e equívocos nessa área, o que torna oportuna esta reflexão.

Iluminar é valorizar o bem cultural sem ofuscar detalhes e ornamentos

Iluminar é valorizar o bem cultural sem ofuscar detalhes e ornamentos. Luz excessiva pode transformar a noite em dia, confundindo o observador, prejudicando a fauna local e a vizinhança, além de representar risco de incêndio pelo aquecimento dos equipamentos. É essencial considerar o vandalismo, optando por soluções como embutidos de piso ou canaletas.

Um bom projeto luminotécnico exige avaliação abrangente, para além do monumento e considerando o entorno. Requer conhecimento técnico, testes, equipamentos adequados e, sobretudo, compreensão profunda dos valores patrimoniais.

A luz deve ser integrada ao tecido urbano como ativo cultural, social e turístico. Para isso, é necessário empregar soluções que preservem a integridade física e estética dos monumentos, evitando excessos ou carências.

Aspectos como mobilidade e segurança também devem ser contemplados, com iluminação adequada para ciclovias, transporte público e calçadas, incentivando modais sustentáveis.

A iluminação cênica é um recurso técnico para melhorar a experiência do observador, destacando o patrimônio sem transformá-lo em espetáculo. Não se trata de iluminar mais, mas de iluminar melhor!