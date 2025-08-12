Por Auro Ruschel, advogado tributarista e sócio fundador do Auro Ruschel Advogados Associados

Há poucos dias começou a vigorar o pacote de tarifas dos Estados Unidos sobre uma série de exportações brasileiras, incluindo o aço e derivados do couro. A medida, que intensifica o protecionismo americano, terá reflexos profundos na economia nacional, e não apenas no comércio exterior.

Se a pandemia sanitária de 2020 deixou cicatrizes ainda visíveis, agora nos deparamos com um novo tipo de crise: uma pandemia econômica, sem vacina e sem prazo para acabar. Empresas que exportam para o mercado americano precisarão se reinventar. Até que novos mercados compradores sejam identificados ou que se reorganizem internamente, o desafio imediato será cortar custos. E isso significa reestruturar cadeias produtivas, rever contratos e lidar com impactos diretos sobre os trabalhadores. Férias coletivas, dispensas, renegociações e até encerramento de atividades podem se tornar realidade em diversos setores, especialmente na Serra Gaúcha, onde o prejuízo estimado já alcança bilhões.

O momento exige criatividade jurídica, planejamento e capacidade de adaptação

Do ponto de vista jurídico, a tempestade já se anuncia: aumento na judicialização de contratos, disputas trabalhistas e discussões tributárias, especialmente em relação a estoques e créditos fiscais. Empresas buscarão formas legais de sobreviver, com base tanto em interpretações do direito quanto em medidas emergenciais que o governo federal venha a adotar, como a suspensão de IOF ou flexibilizações trabalhistas. Essa reconfiguração da economia exigirá respostas rápidas, mas também sustentadas pela legalidade.