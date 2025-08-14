Paixão pelo trabalho além das fronteiras

Por Flavio Sergio Wallauer, presidente do Conselho de Administração da Vibra Foods

Fazer o alimento chegar à mesa das pessoas mundo afora com qualidade e segurança é uma grande responsabilidade, mas também um privilégio. Talvez até uma vocação. Seja como for, o certo é que quem atua em um setor com uma missão tão nobre como essa, carrega consigo ao menos uma certeza: nada se faz sozinho.

A tecnologia melhorou processos, as produções cresceram e os mercados se abriram

Seja olhando para o meio ambiente que nos fornece suas riquezas ou para os nossos processos que se desenvolvem com respeito absoluto a ele, trago o ensinamento que o trabalho é sempre mais próspero quando feito de forma coletiva, com pessoas.

No campo e nas indústrias, das pequenas granjas às grandes propriedades, o mundo mudou bastante ao longo das últimas décadas. A tecnologia melhorou processos, as produções cresceram e os mercados se abriram.

No Brasil, a vocação empreendedora dos trabalhadores do campo permitiu o fortalecimento das cadeias produtivas e fez com que as exportações acompanhassem esse crescimento, gerando mais empregos e riqueza para as comunidades — as gaúchas, inclusive.

Se por um lado muita coisa mudou, é também verdade que outras — talvez as mais simples e importantes — permaneceram inalteradas. Alguns valores, certamente. Ética, qualidade, excelência e… paixão. Sim. Ajudar a alimentar o mundo é uma responsabilidade movida por esse sentimento.

É assim que encaro a vida, o trabalho e seus desdobramentos. Reconhecimentos como o mérito Personalidade Competitividade Internacional 2025 do Prêmio Exportação RS me enchem de alegria e renovam minha paixão pelo trabalho, pelo respeito às pessoas e às comunidades que nos permitem crescer.