Oferta e demanda nas alturas

Por Felipe Garcia Ribeiro, professor associado de economia da Universidade Federal de Pelotas (UFPel)

Entre 2010 e 2022, Porto Alegre perdeu quase 80 mil habitantes. Esse quadro de redução (envelhecimento) populacional não seria tão preocupante se a produtividade da economia brasileira fosse promissora, o que não é o caso. Estamos secularmente estagnados, o que torna o processo demográfico em marcha um elemento de preocupação. Dessa forma, tudo o que possa reter e atrair novas pessoas, especialmente os mais jovens, deve ser analisado com atenção.

O proposto no plano diretor deve ajudar a reduzir o custo da moradia na Capital

Não se questiona que, na decisão individual de onde se estabelecer, o custo de vida é aspecto central. Seguramente, na composição do custo de vida, o valor da moradia, seja para locação ou aquisição, tem peso relevante. É neste ponto que as mudanças propostas no plano diretor sobre a altura máxima de novas edificações são relevantes.

Uma pesquisa de 2018, conduzida por professores da Universidade Federal de Pernambuco, publicada em um periódico relevante da área de economia, avaliou o efeito de uma lei de 2001 que restringiu a altura máxima de edifícios em alguns bairros de Recife. Os autores compararam os preços de apartamentos dos bairros afetados pela restrição com os preços de bairros não afetados. A evidência obtida foi que, em média, o preço do metro quadrado de apartamentos aumentou nos bairros com as restrições de construção.

Podemos aprender com a evidência de Recife e extrapolá-la para a direção oposta: o relaxamento das restrições sobre a altura máxima deve reduzir o preço dos apartamentos. A explicação econômica por trás do resultado é direta: restringir (relaxar) a oferta aumenta (reduz) o preço. Deixamos muita riqueza no "céu" quando impomos restrições severas sobre a altura das edificações.