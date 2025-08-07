O valor de uma SAF: esqueça a planilha, exija o futuro

Por Fernando Carvalho, consultor do FootHub e ex-presidente do Sport Club Internacional
Tentar colocar um preço em um clube de futebol com as regras do mercado tradicional é o primeiro erro na criação de uma SAF. A paixão da torcida, a imprevisibilidade do campo e os passivos históricos não cabem em planilhas financeiras comuns. O verdadeiro valor de uma negociação não é um número, mas a soma dos compromissos que o investidor assume para garantir o futuro da instituição.
O dirigente que senta à mesa de negociação precisa entender duas regras de ouro. A primeira: a SAF não é uma medida para apagar incêndios do dia a dia, e sim uma decisão estratégica que definirá o clube para sempre. Segunda: não se pode ter a ilusão de que o investidor entregará um cheque em branco para a antiga gestão. O dinheiro novo virá com uma gestão nova, e o diretor deve exigir "o que você garante", não "quanto você paga". A negociação deve ser construída sobre três pilares inegociáveis:
Competitividade — exigir investimento real em estádios e centros de treinamento, além de uma suplementação orçamentária para que o clube possa competir em pé de igualdade com seus maiores rivais.
Perenidade — a quitação total das dívidas passadas é condição essencial. O clube precisa nascer de novo, sem os fantasmas que o assombraram por décadas.
Sustentabilidade — o projeto não pode ser um "voo de galinha". São necessárias garantias jurídicas e financeiras firmes de que o plano de investimento será cumprido a longo prazo.
Em resumo, o valor da SAF é uma equação clara: dívidas pagas + estrutura modernizada + orçamento fortalecido + garantias contratuais.
O discurso sedutor de trazer "estrelas" jamais deve ser o principal argumento
Cada clube é um universo particular, com sua cultura e suas dores. O torcedor, compreensivelmente, sonha com craques e títulos imediatos. Mas o papel do dirigente responsável pela negociação da SAF é focar no que realmente constrói um futuro vitorioso. O discurso sedutor de trazer "estrelas" jamais deve ser o principal argumento para a venda de um clube. Um clube forte nasce de governança e processos sólidos. A SAF só vale a pena quando ela não apenas resolve o passado, mas financia, de verdade, a eternidade do futuro.