O valor de uma SAF: esqueça a planilha, exija o futuro

Por Fernando Carvalho, consultor do FootHub e ex-presidente do Sport Club Internacional

Tentar colocar um preço em um clube de futebol com as regras do mercado tradicional é o primeiro erro na criação de uma SAF. A paixão da torcida, a imprevisibilidade do campo e os passivos históricos não cabem em planilhas financeiras comuns. O verdadeiro valor de uma negociação não é um número, mas a soma dos compromissos que o investidor assume para garantir o futuro da instituição.

O dirigente que senta à mesa de negociação precisa entender duas regras de ouro. A primeira: a SAF não é uma medida para apagar incêndios do dia a dia, e sim uma decisão estratégica que definirá o clube para sempre. Segunda: não se pode ter a ilusão de que o investidor entregará um cheque em branco para a antiga gestão. O dinheiro novo virá com uma gestão nova, e o diretor deve exigir "o que você garante", não "quanto você paga". A negociação deve ser construída sobre três pilares inegociáveis:

Competitividade — exigir investimento real em estádios e centros de treinamento, além de uma suplementação orçamentária para que o clube possa competir em pé de igualdade com seus maiores rivais.

Perenidade — a quitação total das dívidas passadas é condição essencial. O clube precisa nascer de novo, sem os fantasmas que o assombraram por décadas.

Sustentabilidade — o projeto não pode ser um "voo de galinha". São necessárias garantias jurídicas e financeiras firmes de que o plano de investimento será cumprido a longo prazo.

Em resumo, o valor da SAF é uma equação clara: dívidas pagas + estrutura modernizada + orçamento fortalecido + garantias contratuais.

O discurso sedutor de trazer "estrelas" jamais deve ser o principal argumento