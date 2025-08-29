O vaivém de Marcelo Marques no Grêmio, a megaoperação contra o PCC, carreata de Milei apedrejada

Não sou mais candidato. É uma decisão irreversível.
MARCELO MARQUES
Empresário que doou a gestão da Arena ao Grêmio anunciou na quarta-feira (27) que tinha desistido de concorrer à presidência.
A responsabilidade é muito grande e eu precisava desabafar. Mas eu voltei!
MARCELO MARQUES
Na sexta-feira (29), porém, o empresário comunicou que havia mudado de ideia, reafirmando sua candidatura.
Percebemos uma invasão do crime organizado na economia real e no mercado financeiro.
ANDREA COSTA CHAVES
Subsecretária da Receita Federal, durante megaoperação que revelou esquema criminoso no setor de combustíveis, chefiado pela facção PCC.
Mataram 242 filhos nossos e tiveram suas penas reduzidas.
FLÁVIO SILVA
Presidente da Associação dos Familiares das Vítimas da Tragédia de Santa Maria critica redução de penas dos réus no caso Kiss.
Eu não vou ao cinema. Eu não assisto a filmes.
DENZEL WASHINGTON
Ator norte-americano, durante entrevista para “GQ”, afirma que está “cansado” de filmes.
O presidente Trump alegou ter me demitido ‘por justa causa’ quando não há justa causa prevista em lei, e ele não tem autoridade para fazê-lo.
LISA COOK
Diretora do Fed, nos EUA, entra na Justiça para contestar a tentativa do presidente Trump de demiti-la.
(...) Os kukas (kirchneristas) atiraram pedras por falta de ideias.
JAVIER MILEI
Presidente argentino acusou apoiadores da ex-presidente Cristina Kirchner de apedrejar sua carreata.
Eu queria um amigo, não estava interessada nas coisas dele. Ele insistiu que eu o chamasse de amor, de querido, coisas assim.
VÍTIMA DO GOLPE
Idosa perdeu R$ 26 mil para golpista que fingia ser o bilionário Elon Musk.