O turismo e o desenvolvimento do RS

Por Amanda Paim, coordenadora estadual de Turismo do Sebrae RS

É com atenção e satisfação que monitoramos as boas notícias sobre o setor de turismo gaúcho. O Rio Grande do Sul praticamente dobrou o volume de turistas internacionais nos primeiros meses do ano, de janeiro a maio, em comparação com o mesmo período de 2024. Para se ter uma ideia, o Estado recebeu 1,17 milhão de visitantes estrangeiros.

O otimismo com o cenário futuro é sustentado por campanhas de promoção planejadas para o Brasil, foco em fortalecer destinos já consolidados e apresentar novos atrativos. Rodadas de negócios, famtours e press trips seguem como estratégias-chave.

A base dessa competitividade está na qualidade e diversidade da oferta turística. O Rio Grande do Sul conta com um capital social poderoso: hotelaria estruturada, rica gastronomia, eventos culturais únicos e serviços que movimentam toda a cadeia. Mas, para atrair o turista, é preciso mais do que uma boa estrutura, sendo essencial o investimento em imagem, reputação e experiências autênticas.

Para que o turismo cumpra seu potencial, o investimento, público e privado, precisa avançar

É por isso que temos de investir em destinos fora do óbvio, como Flores da Cunha, Garibaldi e Antônio Prado. Sem esquecer dos tradicionais eventos como o Natal Luz, a Oktoberfest e a Semana Farroupilha, que seguem como grandes atrativos culturais.

No entanto, para que o turismo cumpra seu potencial, o investimento, público e privado, precisa avançar. Desde a duplicação de rodovias de grande fluxo, melhorias nos acessos a áreas de turismo rural e no enoturismo. Aeroportos mais operacionais, conectividade via wi-fi e infraestrutura de qualidade são fundamentais para garantir segurança e conforto. Ao setor privado, cabe a qualificação da mão de obra, criação de produtos originais e foco na diferenciação.