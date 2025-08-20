O que vi e vivi na audiência do novo Plano Diretor

Por Gustavo Fernandes, vice-presidente do Instituto Liberdade

A audiência pública do novo plano diretor, ocorrida dia 9 de agosto, foi uma experiência muito interessante. É claro que há espaço para a crítica quanto à falta de civilidade, a tensão e os diversos conflitos que eclodiram, mas isso, em certa medida, faz parte. É necessário entender que a democracia brasileira, com o perdão da redundância, se dá no Brasil.

A expectativa de viver um processo participativo que remonte a padrões europeus ou americanos é, no mínimo, infantil. O Brasil é um país com uma altíssima taxa de analfabetismo, péssimos índices de desenvolvimento humano e baixa renda per capita que, além de tudo, se vê no ponto mais alto do processo de tensão política e social de sua história recente — o que não é dizer pouco, dado que tivemos um impeachment e um presidente preso por corrupção nos últimos anos.

Ainda assim, a audiência foi uma grata surpresa. Apesar das vaias e dos gritos de batalha, muitos técnicos, representantes da sociedade civil e pessoas genuinamente interessadas se fizeram presentes e externaram posições importantes e ponderadas. Essa é uma experiência positiva. Alguns anos atrás, participava deste tipo de fórum um grupo substancialmente mais homogêneo de pessoas, normalmente afinadas ideologicamente. A diversidade de pensamento é o motor da democracia e é inegável que se fez presente no evento, do início ao fim.

Nasce uma proposta que parte de uma série de consensos criados ao longo dos últimos seis anos

Vereadores, ativistas, povos indígenas, representantes do Orçamento Participativo e tantas outras visões se fizeram presentes, além de empreendedores, arquitetos, instituições representativas e pessoas que também vivem a cidade e têm o direito de propor políticas públicas. O mosaico social foi rico e está bastante presente na minuta do Plano.