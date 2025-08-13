O próximo passo

Por Rodrigo Carpi Nejar, promotor de Justiça e escritor

Em uma sociedade baseada na cidadania, não basta a pluralidade de ideias. É imperioso que se saiba o que fazer com ela. Nesse sentido, creio que somente a dialética pode nos propiciar um real avanço civilizatório. É o que nos salva da barbárie, evitando que fiquemos presos à força gravitacional dos extremismos, adstritos a uma órbita que baliza a visão e nos impede de seguir. Não há por que temê-la, em apego a um desejo de validação pública. Diz a prática que o afago da aclamação, ao fim e ao cabo, só nos enfraquece e acovarda, porque mais enaltece do que estimula.

Submeter-se ao crivo do diálogo é um processo cotidiano de gestação

A dialética, ao revés, constitui desafio permanente, exigindo postura corajosa e atenta às demandas sociais. Ela nos quer melhores. Por isso, em vez de planificar, abre margem à criação de uma unidade substancial, que reconhece nos valores individuais a matéria-prima de sua conformação. Em muito difere da estacionária unanimidade, porque aproxima, não exatamente pelo modo de ver, mas pela direção do foco, vinculando os distintos pelo senso de pertencimento, em um projeto capaz de corporificar o ideal de bem comum.

Submeter-se ao crivo do diálogo, na justaposição dos opostos, é um processo cotidiano de gestação, que sedimenta e refina os bons entendimentos, frutificando, a partir deles, outros horizontes, de forma a garantir que alternativas ao que está aí institucionalizado já nos venham amadurecidas, temperadas na forja do contraponto.

Precisamos de um novo que caminhe, não do anterior, nem de seu antepassado. A inércia disfarçada de avanço corresponde, em metáfora, ao bar cujo dono mantém atrativo reinaugurando sob nomes diversos, ou mesmo à tentação de se buscar o anterior affair sempre que o atual não atende às expectativas, não por força de seus atributos, mas porque todos os defeitos já são conhecidos.