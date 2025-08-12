O plano, agora, é o novo plano diretor

Por Tiago Dinon Carpenedo, presidente do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

Se até medicamento e camiseta da seleção de futebol são politizados no país, não poderíamos imaginar que fosse diferente em relação a um novo plano diretor, que fundamenta o desenvolvimento urbano. A população de Porto Alegre passa por esse momento.

Apesar de nenhum plano ser perfeito, entendo que esse Plano Diretor Urbano Sustentável é bastante qualificado e adequado. Arquitetado desde 2019 por uma mesma equipe, incorporou aprendizados de nada mais, nada menos que uma pandemia e uma enchente trágicas.

Sabemos que o termo democracia vem sendo vocalizado de forma pouco séria no Brasil. A petição inicial que pleiteou — e conseguiu, por cerca de três horas — o cancelamento da audiência do último sábado cita uma suposta ausência de gestão democrática (e termos correlatos) mais de 50 vezes.

Ora, cabe lembrar que houve mais de 200 encontros com participação popular durante o processo, culminando em uma das maiores audiências públicas da história da cidade, com cerca de 1,5 mil presentes. Estive lá e acompanhei mais de cem manifestações das mais variadas categorias e opiniões. A participação pública é indispensável em todo processo democrático, mas não pode ser confundida com a necessidade de realização de um censo.

Do ponto de vista econômico, o plano acerta ao enfocar o adensamento de áreas-chave da cidade, como o 4º Distrito e o Centro Histórico. Inspirado nas ideias do reconhecido urbanista Alain Bertaud — que esteve no Fórum da Liberdade em 2023 —, o melhor aproveitamento construtivo é economicamente inteligente.

Em qualquer mercado, maior liberdade econômica reduz custo e eleva qualidade para o consumidor. Por isso, o plano acerta ao prever maior flexibilidade construtiva, que permitirá aos porto-alegrenses viver melhor pelo mesmo valor.

Maior liberdade econômica reduz custo e eleva qualidade para o consumidor