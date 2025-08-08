O nosso solo guarda as respostas

Por Eduardo R. de Freitas Machado, engenheiro civil e coordenador do Comitê da Indústria Mineral da Fiergs

O Rio Grande do Sul possui um patrimônio mineral inestimável. Ainda assim, convivemos com a nossa riqueza sob camadas de descaso, insegurança jurídica e burocracia. Enquanto o mundo disputa minerais estratégicos para a transição energética e segurança alimentar, o RS desperdiça uma de suas maiores oportunidades de desenvolvimento — especialmente nas suas regiões economicamente mais fragilizadas.

A indústria da mineração se caracteriza por ser de longo prazo, alto risco e capital intensivo. Não pode prosperar em terrenos onde ainda imperam, apesar dos reconhecidos esforços, lentidão nos licenciamentos, instabilidade tributária, longas disputas judiciais e leis restritivas e ultrapassadas, como a da faixa de fronteira, que afugentam investimentos justamente nas áreas mais promissoras e necessitadas do nosso Rio Grande. O resultado é conhecido: mais pobreza onde poderia e deveria haver prosperidade.

É urgente que o Rio Grande estabeleça um plano estadual de mineração, com diretrizes claras para atrair investimentos, compatibilizar o uso do solo, garantir segurança jurídica e fomentar a pesquisa geológica. Precisamos romper com o passado recente, em que o Brasil barrou empresas estrangeiras e atrasou em décadas sua evolução mineral. Hoje, o que desejamos é exatamente o contrário: que venham investidores de todo o mundo, que atuem dentro das regras nacionais e contribuam para transformar nossos recursos adormecidos e ignorados em riqueza.

Minérios não são apenas insumos industriais — são instrumentos de soberania, segurança, inclusão e futuro. Negá-los é penalizar os mais vulneráveis com energia cara, infraestrutura precária e empregos escassos.