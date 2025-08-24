O Movimento da Legalidade

Por Pedro Ruas, vereador líder do PSOl na CMPA

Em 1961 o Brasil mudou profundamente. Talvez fosse mais correto dizer que o país deixou de mudar, que é o que acontece quando se consegue evitar um golpe de Estado de consequências inimagináveis. Naquele ano, mais precisamente em 25 de agosto, o então presidente da República, Jânio Quadros, por motivos nunca totalmente esclarecidos, deixou o cargo de primeiro mandatário da nação, através de um bilhete de renúncia ao Congresso Nacional.

Diante desse ato de desprezo ao cargo, o natural — com previsão constitucional — seria assumir o vice-presidente da República, que era João Goulart, mais conhecido pelo apelido de Jango. Ex-deputado estadual e federal, bem como ex-ministro do presidente Getúlio Vargas, Jango era filho e neto de grandes fazendeiros gaúchos, com muitas terras no Rio Grande do Sul, Uruguai e Argentina. Por óbvio, com esse histórico pessoal e familiar, o vice-presidente não era nenhum comunista e, também, nunca disse que era. Entretanto, Jango era um homem profundamente ligado às lutas do povo pobre, dos trabalhadores e de suas entidades sindicais, o que lhe valeu um veto das elites nacionais e dos militares à sua posse como presidente da República. Esse era o golpe, impedir uma posse prevista na lei.

Jango tomou posse como presidente em um ápice da luta de um povo que, com a liderança adequada, apenas exigia o cumprimento da lei!