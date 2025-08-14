O ministro e nossa soberania

Por José Cesar Martins, sociólogo e empreendedor em tecnologia

Há um ano, o extremista norte-americano de direita Michael Shellenberger veio ao Brasil para atacar nossa Suprema Corte. Fez um tour que começou no Rio Grande do Sul e se expandiu, em desabrido ataque às instituições e a nossa soberania. Nada foi feito.

Quando o filho do ex-presidente Bolsonaro anunciou que se mudaria para os EUA, não negou que era para ficar mais perto de Trump e fazer lobby contra as instituições brasileiras. Nada foi feito. Quem leu a sentença da prisão do ex-presidente viu fatos que violam a decisão judicial anterior, um desafio direto de Jair Bolsonaro à autoridade. Diante disso, o juiz tomou a única decisão que lhe cabia. Agora, sim, fez-se o que já deveria ter sido feito.

É ruim para a democracia ter um ex-presidente preso por desafiar a autoridade? É. Mas aceitar a chantagem é o quê? Será que a famigerada negligência não é pior? Melhor seria que tivéssemos um ex-presidente sadio e equilibrado. Mas temos um ressentido, exacerbado, que, sob pressão, comete barbaridades. O ponto é que ele precisou ser contido. E o foi, em conformidade com a lei, que previa as consequências — aliás, todas encenadas como teatro de um mártir sem causa.

Mas é sobre-humana a coragem que Alexandre de Moraes tem mostrado

Não endosso ministros do Supremo em convescotes internacionais. Me indigno quando sei sobre parentes, amigos e escritórios vinculados a ministros. Que se apure e se puna. Mas não tenho como deixar de me solidarizar quando vejo um deles honrar a toga e não recuar diante do assalto à lei.