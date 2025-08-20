O maior calote de Precatórios desde a CF/88

Por Leonardo Lamachia, advogado e presidente da OAB/RS

A PEC 66/2023, atualmente em tramitação no Senado Federal, representa um dos maiores retrocessos jurídicos e sociais desde a promulgação da Constituição de 1988. Sob o pretexto de "alívio fiscal", a proposta limita de 1% a 5% da receita anual para pagamento de precatórios por estados e municípios e autoriza o parcelamento de débitos previdenciários em até 25 anos.

Na prática, cria-se um mecanismo para perpetuar o inadimplemento de dívidas já reconhecidas pelo Poder Judiciário, premiando a má gestão e punindo justamente o cidadão que teve seu direito reconhecido. O impacto mais cruel recairá sobre aposentados e pensionistas do INSS — idosos ou portadores de doenças graves que já aguardam anos para receber valores que lhes pertencem por decisão judicial definitiva.

A PEC 66 mascara, na verdade, a incapacidade operativa dos governos, que resistem em cortar despesas e ajustar as contas públicas. Em vez de promover uma gestão responsável, tenta transferir o ônus aos credores e aos segurados da Previdência.

A medida viola a segurança jurídica, o direito de propriedade e o princípio da confiança legítima, ignorando decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal que afirmam a obrigação do Estado em honrar seus compromissos. Não se trata apenas de números — estamos falando de vidas, de histórias e de direitos fundamentais.

A proposta cria desigualdade entre credores, abre precedentes perigosos e traz insegurança jurídica para o país

Encaminhei ofício aos três senadores gaúchos solicitando voto contrário à PEC 66/2023 e reforçando os argumentos jurídicos e sociais que demonstram sua inconstitucionalidade. A OAB/RS elaborou, ainda, nota técnica detalhando que, caso aprovada, a PEC poderá postergar o pagamento de bilhões de reais em precatórios, afetando milhares de credores, especialmente aposentados do INSS.