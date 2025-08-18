O feminicídio não se inicia com a morte da mulher

Por Luciana Cano Casarotto, promotora de Justiça e vice-presidente da Associação do Ministério Público

Há muitas formas de se matar uma mulher. Com as próprias mãos, os pés, e com o que estiver por perto, como facas, cordas, pedras, tijolos. E há formas mais brandas, diárias, quando se mata a mulher aos poucos, com pequenas humilhações, xingamentos e desrespeito.

Quando a crítica impede aos poucos qualquer possibilidade de expressão plena, com controles que vão desde a forma de vestir ou de rir até com quem ou como se deve falar. Já disse o poeta: tal qual um bonsai, a mulher vai deixando de ser uma árvore esplendorosa para ser uma miniatura daquilo que deveria ser, cortada de todas as maneiras possíveis, podada da vivência em sua plenitude. Fazer com que desapareça talvez seja a ideia, ou que só apareça quando for no seu papel de cuidadora: das crianças, dos idosos, da casa, dos doentes. Nada que faça sombra.

Neste Agosto Lilás marcamos a necessidade de falar cada vez mais sobre as múltiplas violências a que estão expostas as mulheres. Precisamos falar dos feminicídios, e de suas tentativas, que assustam a todos com números batendo novo recorde histórico, contrariando até a tendência de queda na taxa global de mortes violentas, conforme o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. E precisamos também falar das violências diárias vividas e muitas vezes invisíveis. Afinal, em não raras vezes a violência pode vir travestida de cuidado ou mesmo amor. Aquela ligação que insiste em saber onde a mulher está, com quem está ou o que está fazendo como expressão de preocupação.