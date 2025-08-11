O advogado como o primeiro filtro da Justiça

Por Leopoldo Lara, advogado

Antes que um processo chegue a um juiz, ele já foi, em grande parte, analisado por outro profissional do direito: o advogado. É ele quem escuta o cidadão, interpreta os fatos à luz da lei, avalia a existência ou não de um direito violado, e pondera a melhor forma de buscar uma solução. Em um cenário em que o Judiciário brasileiro soma mais de 370 milhões de processos, de acordo com o Sistema de Estatística do Poder Judiciário (SIESPJ) e a Base Nacional de Dados do Poder Judiciário (DataJud), não é exagero afirmar que o advogado é o primeiro "filtro da Justiça" e um promotor da pacificação social.

Tem a missão de ser um agente de prevenção de conflitos

O ordenamento jurídico estimula a solução consensual e confere ao advogado a missão de ser um agente de prevenção de conflitos, e não apenas um representante em juízo. Como defendia o grande jurista italiano Francesco Carnelutti, funcionamos como o "primeiro juiz da controvérsia". Buscamos caminhos fora dos tribunais, levando ao Poder Judiciário apenas questões que não tenham outro destino senão a intervenção de um juiz.

O Código de Processo Civil determina que juízes, advogados, membros do Ministério Público e defensores públicos promovam, sempre que possível, a conciliação entre as partes. Já o Estatuto da Advocacia e da OAB prevê que, mesmo atuando na esfera privada, o advogado presta um serviço público e exerce função social. Contratos claros, orientações legais e boas práticas nas relações de trabalho ou consumo são medidas que reduzem a judicialização. No Direito, a lição popular "prevenir é melhor do que remediar" poderia significar que "prevenir é melhor do que judicializar".