Não é hora de ideologias, é hora de defender o Rio Grande

Por Gabriel Souza, vice-governador do Rio Grande do Sul

Enquanto muitos ainda se dedicam a defender sua ideologia, de esquerda ou de direita, nós temos clareza: nossa defesa é pelo Rio Grande do Sul, pelos empregos e pelas famílias gaúchas.

Com a decisão do governo americano de aplicar uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, o nosso Estado será duramente atingido. Mesmo com exceções anunciadas, 85% dos produtos gaúchos exportados para os Estados Unidos seguem sendo taxados. Setores inteiros estão ameaçados, como calçados, tabaco, carne, móveis, máquinas agrícolas e armamentos.

Só o polo calçadista tem quase metade das exportações destinadas aos EUA. A Taurus, que emprega 15 mil pessoas direta e indiretamente, envia quase todos os produtos para o país americano. O impacto pode chegar a R$ 1,5 bilhão no nosso PIB, com mais de 140 mil empregos em risco. É mais do que uma tarifa. É, na prática, um embargo comercial.

A política externa brasileira precisa estar à altura da gravidade da situação

Aqui no Estado, o governo já anunciou uma linha emergencial de crédito de R$ 100 milhões, via BRDE, com juros subsidiados e carência de 12 meses, para apoiar as empresas afetadas. Estamos analisando caso a caso, em diálogo com os setores, e avaliando medidas como a antecipação de créditos de ICMS para dar fôlego à indústria.

A política externa brasileira precisa estar à altura da gravidade da situação. O governo federal, responsável pelas relações diplomáticas, precisa agir com firmeza, estratégia e urgência. É hora de colocar a diplomacia acima da ideologia, de apresentar ações emergenciais e proteger os brasileiros. O que está em jogo é o sustento de milhares de famílias gaúchas, a sobrevivência das nossas empresas e o futuro do nosso Estado.