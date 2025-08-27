Morar perto, viver melhor

Por Giancarlo Castagna, partner da Vōrtica

Por muito tempo, morar bem significava ter uma casa confortável, ainda que distante do trabalho, dos amigos e da escola dos filhos. Mas essa lógica tem transformado a dinâmica das cidades. Com a busca crescente por qualidade de vida, o “bem viver” hoje exige mais do que conforto dentro de casa.

Viver bem é estar perto daquilo que importa. Por isso, a lógica que separava morar, trabalhar e se divertir dá lugar a um novo urbanismo: mais integrado, humano e sustentável. Essa transformação já acontece em várias partes do mundo.

Nos Estados Unidos, Portland tem apostado em políticas públicas que incentivam bairros multifuncionais, combinando moradia, serviços e lazer. Em Minneapolis, o fim do zoneamento unifamiliar permitiu novas formas de viver mais perto de tudo. Paris adotou o conceito da “cidade de 15 minutos”, promovendo proximidade e requalificação urbana.

No Brasil, Brasília avança com projetos como o Setor Noroeste e o Jardins Mangueiral, que integram moradia, trabalho e serviços. No Sul, o bairro Pedra Branca, em Palhoça (SC), é um case nacional: planejado para ser caminhável e multifuncional, reúne empresas, universidades, comércio, lazer e áreas verdes em um só lugar.

Esses exemplos mostram que o futuro do morar passa pela qualidade da experiência urbana. Seja em grandes metrópoles ou em comunidades planejadas, o espaço urbano do século 21 precisa ser pensado como uma extensão da casa: com ruas seguras, espaços públicos vivos e acesso facilitado a tudo que compõe a rotina.

Morar longe e depender do carro para tudo virou um fardo. É por isso que iniciativas que encurtam distâncias e promovem a multifuncionalidade urbana ganham espaço. Para que isso avance no Brasil, é essencial que poder público e setor privado caminhem juntos, com políticas urbanas modernas e empreendimentos que valorizem o entorno e respeitem o contexto local.